Krvavá dráma u našich susedov: Učiteľ zavraždil kolegyňu v škole! Dôvodom bola žiarlivosť

VIEDEŇ - Rakúskom otriasla tragédia, ktorá sa odohrala v priestoroch základnej školy v Hornom Rakúsku. Mladý učiteľ tam podľa vyšetrovateľov zavraždil svoju kolegyňu a následne počas úteku spáchal samovraždu.
Dráma sa odohrala v školskej knižnici
Pokojné piatkové popoludnie v obci Taufkirchen an der Pram sa zmenilo na miesto tragédie. Podľa doterajších zistení 29-ročný učiteľ zaútočil v školskej knižnici na svoju 28-ročnú kolegyňu.
Vyšetrovanie naznačuje, že žene najskôr zasadil niekoľko bodných rán do oblasti krku. Následne ju mal trikrát streliť do hlavy legálne držanou strelnou zbraňou. O prípade informovali rakúske médiá.
Po útoku utiekol autom
Po čine podozrivý zo školy zmizol a nasadol do auta. Jeho útek však netrval dlho.
Približne 22 kilometrov od miesta útoku, neďaleko obce Freinberg, sa podľa vyšetrovateľov počas jazdy vysokou rýchlosťou strelil do hlavy. Vozidlo následne vyšlo z cesty a narazilo do stromu. Muž zomrel na mieste.
Vyšetrovatelia pôvodne predpokladali partnerský vzťah
K tragédii došlo v piatok približne o 17. hodine. Krátko po incidente sa objavili informácie, že obaja pedagógovia mohli tvoriť pár. Tento predpoklad sa však počas vyšetrovania nepotvrdil.
Zistenia polície smerujú k tomu, že muž sa dlhší čas usiloval o priazeň svojej kolegyne, no bez úspechu. Žena jeho záujem neopätovala.
„Spúšťačom činu pravdepodobne bolo to, že učiteľka si nedávno našla priateľa,“ citoval denník Kronen Zeitung hovorcov štátneho zastupiteľstva Aloisa Ebnera.
Hrozivé objavenie tela
Polícia nemá k dispozícii žiadnych priamych svedkov útoku v školskej knižnici. Na zmiznutie mladej učiteľky upozornila až jej matka.
Keď sa dcéra po práci nevrátila domov, začala mať obavy. Vybrala sa preto ku škole, kde na parkovisku našla zaparkované jej auto.
Spoločne so školníkom následne prehľadávali budovu. Tragické rozuzlenie prišlo v školskej knižnici, kde našli ženu bez známok života.
Škola prijala krízové opatrenia
Vedenie školy po tragédii aktivovalo krízovú pomoc. Podporné tímy poskytujú psychologickú a odbornú pomoc študentom, pedagogickému zboru aj rodinným príslušníkom, ktorých udalosť zasiahla.