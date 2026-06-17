Envirorezort bude mať opäť troch štátnych tajomníkov: Vláda vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Tipose

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Tipose. Je predsedom krajskej rady SNS v Bratislave a člen Predsedníctva SNS. Vládny kabinet tak urobil na stredajšom rokovaní.
„V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá alebo o ministerstvá so značným rozsahom úloh, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia viacerí štátni tajomníci, minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú,“ ozrejmil envirorezort.
Deďo pôsobil ako advokát. V rokoch 2016 až 2020 bol asistentom poslancov parlamentu a legislatívny poradca. V rokoch 2022 až 2023 bol konateľom a výkonným riaditeľom obchodných spoločností so zameraním na podnikateľské a ekonomické poradenstvo a marketing. Od decembra 2023 do marca 2025 bol Deďo predsedom predstavenstva v národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Z funkcie ho odvolal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru kancelárie viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Na ministerstve sú ešte dvaja štátni tajomníci, a to Filip Kuffa a Štefan Kuffa. Treťou štátnou tajomníčkou na MŽP bola exministerka pôdohospodárstva a členka predsedníctva SNS Gabriela Matečná. Vláda ju z tejto pozície odvolala v marci minulého roka.