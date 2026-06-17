Polícia pátra po Jaroslavovi Ostrihoňovi z Prievidze pre podozrenie z podvodu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
SENICA - Senickí policajti vyšetrujú trestný čin podvodu. V tejto súvislosti pátrajú po podozrivom Jaroslavovi Ostrihoňovi. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Jeho súčasný pobyt nie je policajtom známy, a preto sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc,“ priblížili. Opis osoby ani oblečenia, v ktorom by sa mohol pohybovať, nie je v súčasnosti k dispozícii.
Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo aj formou súkromnej správy na oficiálnom profile trnavskej krajskej polície na sociálnej sieti.