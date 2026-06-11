ŠOKUJÚCE Prison Break v podaní Slováka: Lacovi pri úteku z väzenice v Houstone pomohla pomôcka na cvičenie

HOUSTON – Slovensko sa zapísalo do dejín väznice v Houstone. Bohužiaľ ale nie v pozitívnom zmysle. Až do marca bol jedným z väzňov aj Slovák Ladislav P. Podarilo sa mu ale záhadne utiecť. Polícia až teraz poskytla dokumentáciu, ktorá by mohla prípad objasniť.
Dňa 15. marca tohto roku utiekol z federálnej väznice v Houstone trestanec slovenskej národnosti. Nasledovalo veľké pátranie. Informujú o tom médiá v americkom Houstone. Slovenským väzňom má byť Ladislav P. (51), pričom imigračný a colný úrad USA neposkytol žiadne podrobnosti o jeho úteku.
Ladislava P. putoval za mreže po tom, ako ho viackrát zadržali za porušenie zákona. Navyše bol na jeho osobu uvalený najvyšší stupeň hľadania Interpolu za výrobu a šírenie detskej pornografie. Už v máji 2024 mu bola nariadená deportácia z USA a jeho prípad bol postúpený na Odvolací imigračný súd.
O úteku sa dozvedeli neskoro
Nové dokumenty odhaľujú, že ICE (Imigračný a colný úrad USA) sa o úteku Ladislava P. dozvedela dňa 15. marca až okolo 16:22 miestneho času. Dozorcovia spoločnosti Core Civic, ktorá je zodpovedná za zadržiavanie osôb pre ICE, údajne informovali, že k úteku väzňa malo dôjsť od 9:20 do 14:00 toho dňa. Odhalili to až pri pravidelnom sčítavaní väzňov, ktoré prebieha každý deň od 16:00.
"Vďaka spolupráci a úsiliu všetkých zúčastnených sa podarilo hľadaného lokalizovať a zadržať do 24 hodín. Aj keď väzňa opäť umiestnili do cely, informácie o jeho úteku zostali zapečatené. Trestné oznámenie o úteku Ladislava P. bolo podané tajne dňa 15. marca," informovala ICE.
Podložku oprel o stenu
Posledný záznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom sa nachádzal aj hľadaný Ladislav P. ukazoval záber na dvor väznice. Keď toto miesto prehľadali, našli len podložku na jógu.
"Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že väzeň použil podložku na jógu. Oprel ju o múr a vyšplhal sa po nej až na strechu budovy. Následne zoskočil dole a bol už mimo areálu väznice," uvádza sa v spise ICE.
Odpečatenie prípadu za zvláštnych okolností
Koncom apríla požiadala spravodajská stanica KPRC2 News ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie, prečo dokument zostáva aj naďalej zapečatený. Prokurátori bez akéhokoľvek vysvetlenia následne v priebehu niekoľkých hodín podali návrh na odpečatenie celého spisu.
Ladislav P. zostáva naďalej vo väzbe, pričom najbližšie súdne pojednávanie je naplánované v júni (nie je uvedený presný dátum).
Bezprostredne po úteku zo zariadenia ICE sme nasadili tím expertov, ktorí preskúmali všetky okolnosti úteku spomínaného väzňa. "Cieľom je nájsť nedostatky a pochybenia, ktoré viedli k samotnej možnosti na útek...V prípade zistenia ľudskej chyby poskytne ICE nápravné školenia alebo disciplinárne opatrenia. V súčasnej dobe nemôžem poskytnúť bližšie informácie, ani to, aké opatrenia boli prijaté vo väznici v Houstone," informoval na záver hovorca ICE.