Kontroverzná influencerka v problémoch: EÚ ju pridala na sankčný zoznam proti Rusku

BRUSEL - Rada Európskej únie zaradila do najnovšieho balíka sankcií EÚ voči Rusku aj kontroverznú americkú influencerku Alexandru Jostovú. Píše web Rady EÚ.
Občianka Spojených štátov žijúca v Rusku publikovala na sociálnych sieťach (X, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram) pod názvami „Sasha Meets Russia“ alebo „Sasha and Russia“ s výrazným dosahom na západné publikum. Vybudovala si „rozsiahlu základňu sledovateľov pod rúškom kultúrneho spravodajstva“, ale v skutočnosti „šírila dezinformácie a podporovala ruské neokoloniálne územné nároky na Ukrajinu“, uviedla Rada EÚ.
Bola platená kremeľskou propagandistickou sieťou
Ruský denník Novaja Gazeta Europe vo februári 2025 zistil, že influencerka bola v skutočnosti platená kremeľskou propagandistickou sieťou RT. Vyplýva to z jej daňového priznania za rok 2023. Podľa neho bola na výplatnej listine mediálnej organizácie TV Novosti, ktorá vlastní RT a je tiež pod sankciami EÚ. Rada EÚ s odvolaním sa na vlastné vyšetrovanie uviedla, že influencerka dostávala počas prvých troch štvrťrokov roku 2024 od TV Novosti v priemere 170.000 rubľov (2000 dolárov) mesačne. Ona aj jej manžel dostávali prostredníctvom PR agentúry Limitless granty aj od kremeľskej Prezidentskej nadácie pre kultúrne iniciatívy.
Jostová tvrdila, že je apolitická a veľká časť jej obsahu propagovala takzvané „tradičné hodnoty“. Napríklad radila západným ženám hľadajúcim ruského manžela, aby „boli hrdé na to, že sú ženy a prestali sa snažiť byť rovnocenné mužom“. Podľa EÚ sa Jostová v jednom príspevku priamo obrátila na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a povedala mu, že Krym je ruský a že čoskoro bude ruská aj celá Ukrajina. Svoj vplyv využila na uľahčenie „využívania informačnej manipulácie a zasahovania“ s cieľom ohroziť alebo podkopať bezpečnosť EÚ a Ukrajiny.