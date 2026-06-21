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Lev XIV. poslal silný odkaz o migrantoch: Pripomenul prvú americkú sväticu

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/AP/Luca Bruno)
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TASR

SANTANGELO LODIGIANO - Pápež Lev XIV. vyzdvihol v sobotu prvú americkú sväticu Františku Xavériu Cabriniovú ako vzor pre dnešných kresťanov v starostlivosti o migrantov v núdzi. Urobil tak počas jednodňovej cesty po severnom Taliansku, kde navštívil jej rodisko, informuje správa agentúry AP.

Lev XIV., ktorý sa dostal do sporu s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa kvôli jej tvrdým opatreniam proti migrantom, vyzval najmä mladých ľudí, aby spoznali život a službu Cabriniovej. Prvý pápež v dejinách pochádzajúci z USA tým opäť potvrdil, že je nástupcom pápeža Františka v prioritnom riešení ťažkej situácie migrantov, píše francúzska agentúra. Lev sa pomodlil pri hrobe Cabriniovej v bazilike nesúcej jej meno v jej rodnom meste Sant’Angelo Lodigiano neďaleko Milána. Návšteva severného Talianska je súčasťou jeho veľkej letnej cesty po Taliansku, aby spoznal svojich veriacich.

Cabriniová, patrónka migrantov, je mnohým Američanom dobre známa svojou prácou pri starostlivosti o talianskych imigrantov v Spojených štátoch na prelome minulého storočia. Jej pôsobenie však presiahlo hranice USA, keďže cestovala po celom svete a zakladala školy, nemocnice a sirotince. Po tom, čo v roku 1917 zomrela ako naturalizovaná občianka USA v Levovom rodnom Chicagu, bola Cabriniová v roku 1946 vyhlásená za blahoslavenú a následne svätorečená.

Pápež Lev XIV. v sobotu uviedol, že k pomoci migrantom, ktorí zanechali všetko, aby sa pokúsili nájsť lepší život, Cabriniovú inšpirovala jej viera. „Čo by mohlo byť dnes aktuálnejšie ako misionárska charizma venovaná službe migrantom?“ vyhlásil. „Spýtajme sa sami seba: ak by Matka Františka dnes žila, čo by jej hovoril jej misionársky duch?“ dodal. „A čo by od nej žiadal pápež ako František – ktorý ako syn talianskych imigrantov urobil zo služby migrantom jednu z kľúčových priorít svojho pontifikátu?“ opýtal sa Lev.

Návšteva severotalianskeho mesta Pavia

Pápež Lev XIV. predtým uskutočnil aj pastoračnú návštevu severotalianskeho mesta Pavia, kde sú uložené pozostatky svätého Augustína, jedného z najvýznamnejších kresťanských teológov a učencov. „Jeho myslenie, príbeh jeho obrátenia a jeho duchovnosť nám pripomínajú hodnotu a prvenstvo vnútra,“ teda hľadania zmyslu vo svojom vnútri, uviedol Lev, ktorý sa v noc svojho zvolenia vyhlásil za „syna svätého Augustína“ a počas svojho prvého roku v úrade ho bohato citoval, čím dal jasne najavo, že tento svätec je hlavnou inšpiráciou jeho pontifikátu, konštatuje AP.

Nasledujúca jednodňová cesta pápeža po Taliansku sa uskutoční 4. júla, keď zamieri na ostrov Lampedusa. Tento sicílsky ostrov je hlavným cieľom migrantov, ktorí utekajú zo severnej Afriky do Talianska. Spory Leva s Trumpovou administratívou v otázke migrácie dodávajú symbolický význam jeho rozhodnutiu stráviť 4. júl – Deň nezávislosti USA – práve na Lampeduse. Rovnaké miesto si totiž v roku 2013 vybral aj pápež František pre svoju vôbec prvú cestu mimo Ríma vo funkcii pápeža.

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