Guterres v Sýrii po 16 rokoch: Šéf OSN pricestoval podporiť obnovu krajiny

DAMASK - Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu pricestoval do Sýrie na oficiálnu trojdňovú návštevu, informovali tamojšie štátne médiá. Ide o prvú návštevu šéfa OSN v tejto krajine od roku 2009, píše o tom agentúra AFP.
Privítanie v Damasku
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání privítal Guterresa „a jeho sprievodnú delegáciu na medzinárodnom letisku v Damasku“, uviedla štátna tlačová agentúra SANA. Počas svojej cesty má Guterres potvrdiť svoju podporu pre transformáciu Sýrie, a to viac ako rok a pol po tom, čo nové úrady v krajine na čele s prezidentom Ahmadom Šarom zvrhli dlhoročného vodcu Bašára Assada po viac ako 13 rokoch občianskej vojny.
Plány OSN pre Sýriu
Guterresov hovorca Stéphane Dujarric pred návštevou avizoval, že generálny tajomník „zdôrazní, že teraz je príležitosť nielen na zotavenie sa z konfliktu, ale aj na položenie základov pre budúcnosť Sýrie, ktorá bude stabilnejšia, inkluzívnejšia a prosperujúcejšia pre všetkých Sýrčanov“. Šéf OSN rovnako „opätovne potvrdí, že úlohou Organizácie Spojených národov je sprevádzať a podporovať sýrsky ľud na tejto ceste“, dodal Dujarric. Guterres by sa mal počas návštevy stretnúť so Šarom, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa otázkami postavenia žien v spoločnosti.
Posledným generálnym tajomníkom OSN, ktorý navštívil Sýriu, bol Pan Ki-mun v roku 2009, dva roky pred začiatkom občianskej vojny. AFP pripomína, že tento konflikt si vyžiadal viac ako pol milióna obetí, než bol Asad zvrhnutý v decembri 2024.