Tragický koniec nehody v Košiciach: Osoba po zrážke s rýchlikom v nemocnici podľahla zraneniam

KOŠICE - K zrážke vlaku s človekom došlo vo štvrtok (11. 6.) krátko pred 18.00 h medzi Ťahanovským tunelom a železničnou zastávkou Košice - Ťahanovce. Zrazená osoba po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Vlak Ex 619 Tatran smeroval na trati do Košíc. „Vodič už aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a výstražného zvukového znamenia zrážke nedokázal zabrániť, do osoby narazil a tú po náraze odhodilo do stredu koľajiska. Zranenia, ktoré osoba po náraze utrpela, si vyžiadali okamžitý prevoz do nemocnice, avšak krátko po 19.00 h im v nemocnici podľahla,“ uviedla hovorkyňa.
Vo veci začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví, vzhľadom na smrť osoby nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie. „Vzhľadom na citlivosť prípadu aj s úctou k pozostalým bližšie ani podrobnejšie informácie poskytovať nebudeme,“ dodala Ivanová.