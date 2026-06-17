OBROVSKÉ NEŠŤASTIE Študentka sa zapojila do ŠIALENEJ výzvy a dostala náhlu zástavu srdca! TOTO si dala do tela

OKLAHOMA CITY – V USA sa medzi študentmi rozšírili rôzne druhy šialených výziev, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Mnohí sa ich snažia zdolať, no vôbec pritom neberú ohľad na vlastné zdravie. Pre jednu takúto šialenosť sa rozhodla aj mladá študentka z Oklahomy. Stalo sa jej to osudným.
Mladá študentka z Oklahoma City Leah Pressonová sa podobne, ako tisíce ďalších Američanov, zapojila do internetovej výzvy. V poslednom období po sociálnych sieťach kolujú rôzne šialené nápady, pričom mnohé z nich hraničia nielen so zdravým rozumom, ale sú životu nebezpečné.
Šialená výzva s liekmi
Leah na to zrejme nedbala, pretože si vybrala jednu z najhorších. Ako informuje Daily Star, pokúsila sa splniť "Benadrylovú výzvu". Požila nadmerné množstvo lieku proti alergii. Cieľom je po požití ostať čo najdlhšie pri vedomí.
Študentke prišlo ale nevoľno. Dostala záchvat a náhlu zástavu srdca. Zavolali je záchranku, ktorá ju previezla do nemocnice. Tam ju presunuli na JIS-ku, ale bohužiaľ sa už nedalo nič robiť. Rodina a najbližší sú doslova zdrvení. Prezradili, že Leah v nemocnici už "vôbec nereaguje a jej mozog nevyvíja žiadnu aktivitu". Rodičia už uvažujú, že ju odpoja od prístrojov.
"Leah je úžasné dievča. Jej veľkým snom bolo byť slávna na TikToku. Bolí to, keď vidím dcéru, ako tam leží bez života kvôli nejakej (hlúpej) výzve. Nedokázal som to zastaviť," hovorí otec Richard.
Vyjadrenie experta
K prípadu sa vyjadril pre The Sun aj ošetrujúci lekár Ryan Brown. S kolegami sa zhoduje na tom, že tento trend medzi mladými je mimoriadne nebezpečný.
"Užitie Benadrylu alebo iného lieku na alergiu v nadmernom množstve vyvoláva záchvaty a srdcové arytmie, ktoré môžu viesť až k zástave srdca. Následne sa zamedzí prísun krvi do mozgu, čo v mnohých prípadoch končí mozgovou smrťou."
Rodina už teraz uvažuje o darovaní jej orgánov. Otec Richard na záver ešte prezradil, že Leah milovala seriál Grey's Anatomy a teraz môže svojím telom zachrániť desiatky ďalších životov.