Inštruktor pred smrťou Marie (†21) vtipkoval o hádzaní tiel z mosta: MRAZIVÉ VIDEO Veď presne tak dievča zomrelo!

RIO DE JANEIRO - Archívne video, ktoré sa šíri po smrti dievčaťa pri bungee jumpingu, vyvoláva zimomriavky. Jeden z obvinenými zo smrti mladej Brazílčanky Marie Eduardy Rodrigues de Freitas, ktorá pri nelegálnom skoku dopadla do prázdna bez pripevneného lana, totiž pred rokmi zverejnil šokujúce video na sociálnej sieti. Je na ňom, ako zhadzuje atrapu mŕtvoly v čiernom vreci z mosta. Ľudia ho označili za morbídne a „prorocké“.
Prípad tragickej smrti 21‑ročnej Marie Eduardy Rodrigues de Freitas naberá ešte temnejšie kontúry. Jeden z troch obvinených inštruktorov bungee jumpingu, 32‑ročný Luis Felipe Feliciano Egoroff, v minulosti zverejnil video, v ktorom spolu s kolegami hádže z mosta čierny vak pripomínajúci ľudské telo, píšeNew York Post. Video zverejnil na Instagrame v septembri 2022. Takmer štyri roky predtým, ako sa na tom istom moste v Limeire v štáte São Paulo odohrala smrteľná nehoda, pri ktorej mladú ženu vyhodili z mosta bez toho, aby bola pripútaná na bezpečnostné lano.
Dievča zomrelo presne tak, ako to nacvičovali na videu
Po smrti Rodrigues video opäť začalo kolovať na sociálnych sieťach. Používatelia ho označujú za morbídne, nevkusné a „prorocké“. Mnohí v komentároch označovali miestne úrady, vrátane civilnej polície a prokuratúry. „Prorocké, nakoniec sa to stalo. Dievča zomrelo presne tak, ako to tu nacvičovali. Sú veci, s ktorými by sa ľudia vôbec nemali zahrávať,“ napísal jeden z komentujúcich.
Nie je jasné, či muži z videa sú rovnakí inštruktori, ktorí čelia obvineniu spolu s Egoroffom – 27‑ročný Vitor de Freitas Gonçalves a 42‑ročný Maicon Fernandes Cintra.
Predtým sa zase dostali na verejnosť zábery, ktoré zachytávajú Egoroffa pri ďalších riskantných aktivitách — tentoraz s deťmi. Na jednom videu z roku 2023 je vidieť dieťa v prilbe a postroji, ako sa drží muža, ktorý je podľa všetkého Egoroff, a spolu skáču z okraja mosta. Na ďalších záberoch sa inštruktor pripravuje na tandemový skok s ďalším maloletým, pričom nie je jasné, či boli dodržané akékoľvek oficiálne bezpečnostné postupy. Most, z ktorého skákali, je pritom opustený, neudržiavaný a skoky z neho sú nelegálne a bez povolení.
Obvinení tvrdia, že si „nič nepamätajú“
Trojicu minulý týždeň v utorok previezli do iného väzenského zariadenia. Ich právnik tvrdí, že to bolo potrebné na „zachovanie fyzickej integrity obvinených“. Všetci traja zhodne tvrdia, že si na kritické momenty nepamätajú.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy!
„Buď ja, alebo Cintra sme mali upevniť lano. Išiel som prvý a potom mám v hlave prázdno… nič si nepamätám,“ povedal Egoroff pre brazílsku televíziu EPTV. Tvrdí tiež, že nevidel, že dievča nie je pripútané, hoci na videu z miesta je počuť ľudí kričať o chýbajúcom lane. Cintra zas uviedol, že pochopil, čo sa stalo, až keď začali kričať ostatní na moste.
NOVÉ informácie v prípade smrti Marie pri bungee jumpingu: Prvé slová inštruktorov, posledné sekundy pred tragédiou
Po incidente sa dvaja z obvinených pokúsili utiecť. Polícia ich musela vypátrať s pomocou vojenského vrtuľníka. Ak ich súd uzná vinnými z vraždy, hrozí im 6 až 30 rokov väzenia.