TRAGÉDIA na detskej atrakcii: Dievčatko (†3) VYMRŠTILO do vzduchu! V nemocnici skončilo ďalších päť ľudí

MONTRÉAL – Jedno z najväčších miest Kanady zažilo počas uplynulého víkendu šok. V parku jednej z mestských častí došlo k tragédií, ktorá zasiahla široké okolie. Len trojročné dievčatko sa hralo aj s ostatnými deťmi, keď sa náhle ocitlo vysoko vo vzduchu.
V juhozápadnej časti kanadského mesta Montreál došlo k veľkej tragédii. V miestnom parku Parc Ouellette sa konala veľká kresťanská slávnosť. Poslednú májovú sobotu o 16:30 prišlo náhle k zmene počasia. Ako informuje The Gazette, prirútila sa víchrica a zasiahla nafukovací hrad. Dievčatku Ave Ciampiniovej († 3) sa to stalo osudným. Silný vietor ju vymrštil do vzduchu. Po páde na zem utrpela ťažké zranenia.
Viacero ľudí utrpelo zranenia
Na miesto takmer ihneď dorazili záchranné tímy, pretože okrem Avy sa zranilo ďalších 11 ľudí. Podľa poskytnutých informácií museli šesť z nich vo vážnom stave previesť do nemocnice. Bola medzi nimi aj Ava. Hospitalizovali ju v kritickom stave. V nemocnici jej už bohužiaľ nedokázali pomôcť a na následky zranení podľahla. V utorok 16. júna to potvrdil aj úrad koronera v Quebecu.
Rodičia Avy, Arielle Belanger a Luca Ciampini, majú ešte chlapca Milana. Teraz ich čakajú ťažké chvíle okolo poslednej rozlúčky s Avou. Rodina a známi im založili online zbierku, kde sa vyzbieralo viac ako 480 000 dolárov.
Slová očitého svedka
Nedeľná víchrica zanechala po sebe v parku Oullette doslova spúšť. Všade boli porozhadzované stoličky a kusy dreva. V ten deň prebiehali v parku oslavy cirkevného festivalu "Missione Madre Dei Cristiani".
"Všetci sme sa bavili, keď sa náhle priblížili veľké oblaky. V okamihu nás zasiahol aj silný nárazový vietor. Niekoľko stánkov začalo dvíhať do vzduchu. Potom som zbadal nafukovací hrad vysoko vo vzduchu. Bolo to najmenej 12 metrov nad zemou. Hrad bol už vo výške striech najbližších budov. Len som sa modlil, aby vo vnútri nikto nebol," hovorí Eric Chicas, ktorý boltoho dňa tiež na slávnostiach s manželkou a dcérou.
Na zemi v parku ležali postarší ľudia. Nedokázali sa udržať na nohách počas silného vetra. Chicas dodal, že na podujatí boli prítomné aj policajné hliadky, a aj napriek rýchlej reakcii sa im hrad nepodarilo udržať na zemi. Montreál zasiahli toho dňa série viacerých búrok, ktoré prišli z juhu. Prípad smrti dievčatka je predmetom vyšetrovania.