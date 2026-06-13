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Dohoda USA a Iránu sa v nedeľu nepodpíše: Rokovania však pokračujú

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

TEHERÁN – Očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe, nebude podpísané v nedeľu, uviedol v sobotu podľa štátnych médií hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Nemožno však podľa neho vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch, informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

„Musíme počkať a uvidíme, kedy presne k podpisu dôjde, no nebude to zajtra,“ povedal hovorca Esmáíl Bakájí podľa tlačovej agentúry IRNA. „Možnosť, že sa to stane v najbližších dňoch, nemôže byť vylúčená,“ doplnil s tým, že pri vyjadreniach o termíne podpísania dohody je potrebné opatrnosť, pretože podľa jeho slov druhá strana váha.

Dohoda by mohla prísť v najbližších dňoch

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf predtým vyhlásil, že mierová dohoda sa podľa všetkého dokončí v priebehu nadchádzajúcich 24 hodín. Budúci týždeň by sa tak mohli uskutočniť technické rokovania, po ktorých bude nasledovať elektronický podpis dohody.

Došlo k tomu po týždňoch stagnujúcich rokovaní o podmienkach memoranda o porozumení, hoci USA i Irán v uplynulých dňoch opakovane naznačovali, že sa blížia k dosiahnutiu dohody. Spojené štáty ešte v sobotu skoro ráno oznámili, že zostrelili viacero iránskych dronov útočiacich na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Washington a Teherán uzavreli ešte v apríli prímerie vo vojne, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára.

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