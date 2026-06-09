Ukrajina dostane ďalšiu pomoc zo Západu: Nemecko prisľúbilo stovky miliónov eur na muníciu

PRAHA/BERLÍN - Česko podľa ministra obrany ČR Jaromíra Zůnu plánuje pokračovať v muničnej iniciatíve, ktorá zabezpečuje nákup streliva pre Ukrajinu. Ako informovala stanica ČT24, povedal to v utorok v Berlíne po rokovaní s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Ten uviedol, že Nemecko sa na iniciatíve bude podieľať ďalšími 300 miliónmi eur.
Suma, ktorú Nemecko do iniciatívy investuje, vystačí podľa Pistoriusa na nákup asi 50.000 kusov munície. Poradca českej vlády pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček vo februári oznámil, že ČR má tento tok v rámci projektu zaistené financovanie na takmer 900.000 kusov munície a aktívne hľadá ďalších sponzorov a darcov. Český prezident potom koncom mája pre Financial Times uviedol, že prisľúbené financie už pokrývajú vyše jeden milión kusov munície.
Zároveň však podotkol, že počet prispievateľov do iniciatívy sa v porovnaní s vlaňajšími 18 krajinami znížil na deväť. Projekt podľa neho funguje, aj keď pokles prispievateľov prináša ťažkosti. ČR by aj napriek tomu podľa neho mohla Ukrajine aj v tomto roku dodať rovnaké množstvo munície ako vlani, čo bolo podľa Kmoníčka 1,96 milióna kusov.
Český minister Zůna v utorok v Berlíne tiež uviedol, že ČR sa chce naďalej podieľať na posilňovaní obrany východného krídla NATO. Server iRozhlas v rovnaký deň napísal, že rezort obrany plánuje na ďalšie dva roky o pätinu znížiť maximálny počet vojakov, ktoré by ČR dala k dispozícii na misie vo východnom krídle Aliancie. Podľa Zůnu to však nič nemení na záväzku podieľať sa na posilňovaní obrany v tejto oblasti. Pre vládu je to podľa jeho slov stále „absolútna priorita“ a české jednotky budú naďalej pôsobiť v Litve, Lotyšsku, Poľsku aj na Slovensku.