Mimoriadna situácia v mestách na východe: Svah sa dal do pohybu, sanácia stojí milióny

PREŠOV - Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov - Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Ako uviedol, územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. „Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje, samozrejme, zhoršuje sa a bude sa zhoršovať rôznymi vplyvmi počasia,“ povedal Oľha.
Pripomenul, že za posledné tri roky samosprávy zbierali podklady, monitorovali územie, pripravovali projektovú dokumentáciu a prijímali opatrenia. Išlo napríklad o zúženie prejazdu na prístupovej ceste k Základnej škole Sibírska či obmedzenie nosnosti. Všetky opatrenia, ktoré podľa jeho slov robili, komunikácia s Ministerstvom životného prostredia SR, ako aj štvrtkové stretnutie zainteresovaných viedli k vyhláseniu mimoriadnej situácie.
Na otázku, či sa majú ľudia obávať, Oľha odpovedal, že problém v tomto území je známy dlhodobo. „Myslím si, že posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Cesta sa nám utrhávala, permanentne sa len opravovala,“ povedal s tým, že pri výstavbe sídliska Sekčov sa cesta nedokončila, pretože sa začala zosúvať.
Projektantský rozpočet podľa Oľhu odhaduje náklady na sanáciu na približne 15 miliónov eur. „Samozrejme, je to cena z decembra, nejaký pohyb cien, verejné obstarávanie môže znížiť alebo zvýšiť cenu, to dnes nevieme povedať,“ doplnil primátor. Keďže ide o sumu nad rámec možností mesta Prešov aj obce Ľubotice, zdroje chcú hľadať aj na úrovni štátu. Možnosť financovania vidí aj v európskych zdrojoch. „Celý dnešný proces je štartovacím procesom na to, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie,“ dodal Oľha.