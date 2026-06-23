Brutálny policajný zásah: Na internet uniklo VIDEO, ako policajt bije muža na zemi!

PLZEŇ - Na sociálnych sieťach sa rýchlosťou blesku šíria šokujúce zábery z policajného zásahu v českej Plzni. Video, ktoré zachytil náhodný svedok, vyvolalo vlnu ostrej kritiky kvôli postupu jedného zo zasahujúcich policajtov. Ten totiž opakovane udiera päsťou muža, ktorý už leží bezbranný na zemi. Prípadom sa už začala zaoberať policajná inšpekcia.
Celý incident odštartoval v pondelok v skorých ranných hodinách, kedy policajné hliadky prijali núdzové oznámenie o fyzickom napadnutí v centre Plzne. Policajti okamžite vyrazili na miesto incidentu s cieľom zabezpečiť lokalitu a vypátrať útočníka.
Zhodou okolností sa v tom čase blízko divadla nachádzal muž, ktorý pred zrakmi prichádzajúcich hliadok strhol z ramien svojej známej bundu a začal s ňou utekať. V kontexte nahlásenej bitky policajti logicky usúdili, že ide o unikajúceho páchateľa, a okamžite ho začali prenasledovať. Muž však na opakované zákonné výzvy, aby zastavil, nereagoval a pokračoval v úteku.
Tvrdé údery päsťou do ležiaceho muža
Policajné hliadky muža dostihli a ten podľa vyjadrenia polície kládol intenzívny a aktívny odpor a odmietal spolupracovať. Na rad preto prišli donucovacie prostriedky. Zverejnené videozáznamy však zachytávajú fázu zákroku, kedy už muž leží na zemi obklopený policajtmi, pričom jeden zo zasahujúcich strážcov zákona do neho opakovane bije päsťou.
Podľa neskorších zistení sa ukázalo, že zadržaný nebol žiadnym agresívnym útočníkom, ale išlo len o osobu, ktorá na ulici nevhodne žartovala so svojou známou. Následný strach z hliadky a neuposlúchnutie polície však vyústili do tvrdého stretu.
Vedenie polície v Plzni použitie sily ako takej obhajuje s tým, že ak občan nereaguje na výzvy a kladie odpor, policajti majú zákonné právo použiť donucovacie prostriedky. Otázna však zostáva miera agresivity, ktorú predviedol konkrétny policajt.
„Použitie donucovacích prostriedkov je v prípade takýchto konaní, ako je nereagovanie na zákonné výzvy na mieste, a ide o zákonné oprávnenie polície. Oddelenie vnútornej kontroly sa ako nestranný orgán bude teraz zaoberať otázkou ich primeranosti,“ uviedla k prípadu policajná hovorkyňa Pavla Burešová. Zároveň doplnila, že zadržaný muž neutrpel pri incidente žiadne zranenia. Ak kontrola preukáže porušenie zákona, policajtom hrozí prísny trest.