Zrážka autobusu MHD a auta v Banskej Bystrici: Jedna osoba sa zranila

BANSKÁ BYSTRICA - Prejazd Tajovského ulicou v Banskej Bystrici v sobotu (6. 6.) v podvečerných hodinách skomplikovala dopravná nehoda, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zranila sa pri nej jedna osoba cestujúca v autobuse. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Vodičovi MHD náhle vošiel do jazdnej dráhy šofér osobného auta, ktorý odbočil doľava, v dôsledku čoho došlo k bočnému nárazu autobusu do osobného vozidla. Zranenie jednej cestujúcej osoby si vyžiadalo jednorazové ošetrenie na mieste. K zraneniam ďalších osôb nedošlo. Vykonanými dychovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u vodičov vylúčená,“ uviedla polícia.
Dopravní policajti nehodu na mieste vyriešili v blokovom konaní.