Sociálne zabezpečenie vojakov a policajtov sa zmení v súlade s praxou

BRATISLAVA - Pravidlá sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov sa zmenia, aby boli v súlade s aplikačnou praxou. Po novom sa napríklad bude vyplácať materské vojakom či policajtom, ktorí prevzali do osobnej starostlivosti dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá nadobúda účinnosť od júla.
Materské pre vojakov
„V aplikačnej praxi sa vyskytli prípady, keď policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý prevzal maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, nemohlo byť priznané materské, keďže právna úprava to neumožňuje. Navrhovaná zmena právnej úpravy má priniesť možnosť vzniku nároku na dávku nemocenského zabezpečenia materské aj policajtom alebo profesionálnym vojakom, ktorí sa o maloleté dieťa starajú na základe rozhodnutia príslušného orgánu,“ odôvodnil zmenu rezort vnútra, ktorý za úpravou stojí.
Zmeny v dôchodkoch
Novela takisto precizuje pojem nezaopatrené dieťa a mení výpočet tehotenského príspevku. Po novom navyše nebude zvýšenie invalidného výsluhového dôchodku považované za zmenu pomerov. Úprava takisto zvyšuje výšku výsluhového dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po 31. decembri 2003 poberateľovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004.
Súčasťou novelizácie je aj ustanovenie, ktoré odstránilo limitovanie hornej hranice odmeny za kvalitné plnenie úloh vojakov. Zvyšuje sa aj maximálna hranica pre osobitný stabilizačný príspevok. Cieľom má byť motivácia vojakov prísť do nedostatkových profesií.