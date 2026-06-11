Zemetrasenie vo vláde! Minister obrany podal demisiu pre ostré spory o peniaze na armádu

LONDÝN - Britský minister obrany John Healey vo štvrtok podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny. Informuje o tom agentúra Reuters.
Britské ministerstvá obrany a financií už mesiace vedú rokovania o zvyšovaní vojenských výdavkov. Vlečúce sa diskusie už spôsobili oneskorenie Plánu investícií do obrany (DIP). Ten určí, ako sa bude v nasledujúcom desaťročí financovať nové vybavenie a obranná infraštruktúra, a to na základe revízie britských vojenských kapacít z júna minulého roka.
Zdržanie ostro kritizuje britský obranný priemysel, ktorý tvrdí, že nemôže investovať do dlhodobých programov na zaistenie bezpečnosti krajiny v čase geopolitickej nestability.
„Neboli ste schopný a ministerstvo financií nebolo ochotné vyčleniť prostriedky, ktoré štát potrebuje na obranu krajiny v tomto čase narastajúcich hrozieb,“ uviedol Healey vo svojom liste adresovanom Starmerovi.
Televízia Sky News v stredu informovala, že na DIP sa vyčlení okolo 13 miliárd libier (15,06 miliardy eur). Šéf britských ozbrojených síl však následne napísal premiérovi list, v ktorom vyjadril obavy, že táto suma nie je dostatočná. Healey tvrdí, že končenú sumu vyhradenú pre program DIP dostal v pondelok a „zďaleka nestačí na to, čo je pre krajinu v tejto nebezpečnej dobe potrebné“.
Plán mal vyjsť už na jeseň, avšak oneskoril sa po tom, čo ministerstvo obrany údajne po vlaňajšom vnútrorezortnom posúdení požiadalo o 28 miliárd libier na nasledujúce štyri roky. V stredu Starmer v Dolnej snemovni parlamentu povedal, že plán mal byť zverejnený pred summitom NATO začiatkom budúceho mesiaca.
„Po tom, čo som Vám vysvetlil, že nebudem môcť prijať dohodu o DIP, ktorá našim ozbrojeným silám neposkytuje potrebné zdroje, mi nezostáva iná možnosť, ako podať demisiu na funkciu ministra obrany,“ píše Healey v liste.