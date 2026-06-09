Horskí záchranári zasahovali v náročnom teréne: Muž si pádom privodil poranenie oboch dolných končatín

VIŠŇOVÉ - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (8. 6.) podvečer 26-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý si pošmyknutím v exponovanom suťovom teréne a následným pádom nad obcou Višňové v blízkosti feraty Hoblík privodil poranenie oboch dolných končatín v oblasti členka a viacnásobné povrchové odreniny. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.
Na miesto smerovali štyria profesionálni a piati dobrovoľní horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra, ktorí turistu vyšetrili, ošetrili a poranené končatiny mu zafixovali.
„Záchranári HZS pacienta strmým terénom pomocou lanovej techniky na nosidlách transportovali k terénnemu vozidlu HZS do Višňovskej doliny. Odtiaľ bol prevezený do Žiliny, kde si ho do starostlivosti prevzal personál nemocnice,“ spresnili horskí záchranári.