Adrenalínový skok sa zmenil na tragédiu: Muž (†34) nezvládol riskantný trik nad vodou, lekári mu už nedokázali pomôcť

KLATOVY - Pri zoskoku cez vodnú hladinu zomrel v sobotu večer na letisku pri Klatovoch v Česku 34-ročný parašutista. Muž nezvládol manéver a spadol do vody, povedala policajná hovorkyňa Eva Červenková. Na nešťastie upozornili severy Krimi-Plzeň.cz a Novinky.cz.
"Muž bol ihneď svedkami vytiahnutý a resuscitovaný, ale bohužiaľ neúspešne," uviedla hovorkyňa. Príčinu nešťastia kriminalisti zisťujú. Policajti na miesto poslali koronera a nariadili súdnu pitvu.
Neúspešný zásah záchranárov
„Muž bol svedkami vytiahnutý z vodnej plochy, následne u neho prebiehala za pomoci operátora záchrannej služby laická resuscitácia. Na mieste zasahovali záchranári, ktorí pokračovali v rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii. Zranenia boli natoľko vážne, že lekári museli konštatovať exitus," povedala hovorkyňa záchranárov Andrea Divišová. Zasahoval tiež vrtuľník.
Išlo o nemeckého parašutistu
Podľa Krimi-Plzeň.cz išlo o nemeckého parašutistu, ktorý pri zoskoku dopadol vo veľmi vysokej rýchlosti na hladinu umelej vodnej plochy. Išlo zrejme o tzv. swooping, počas ktorého sa parašutista snaží letieť tesne nad vodnou hladinou a následne sa jej dotknúť napríklad nohami alebo špeciálnym doskám.
Cieľom je čo najdlhší "sklz" nad vodou po veľmi rýchlom prielete tesne pred dopadom, uviedol server. Parašutista používa špeciálny úzky padák s vysokou rýchlosťou letu a manéver si vyžaduje presné načasovanie i skúsenosti. Nešťastie sa stalo na letisku Chaloupky pri Klatovoch v sobotu okolo 19.00 h.