Briti rozbehli neuveriteľnú AKCIU: Riskantný zoskok s padákmi na odľahlý ostrov! Všetko pre jediného človeka

LONDÝN - Britskí vojenskí zdravotníci zoskočili s padákmi na odľahlý ostrov Tristan da Cunha v južnom Atlantiku, aby pomohli Britovi, u ktorého panuje podozrenie na nákazu hantavírusom. Uviedla to stanica BBC, podľa ktorej muž v polovici apríla opustil výletnú loď MV Hondius. Na ostrove žije. Britské médiá zároveň zverejnili zábery z výsadku.
Obyvateľ ostrova príznaky nákazy nahlásil dva týždne po opustení výletnej lode a v súčasnosti je v izolácii v stabilnom stave, vyplýva zo správy BBC. U muža sa objavil hnačka a neskôr horúčka. BBC o niekoľko dní skôr uviedla, že na ostrove Tristan da Cunha sa nachádza s podozrením na hantavírus jeden člen posádky lode, ktorá tam zastavila 13. apríla. Podľa agentúry Reuters išlo o pasažiera lode.
Tristan da Cunha je podľa BBC najodľahlejšie obývané britské zámorské územie, kde žije 221 obyvateľov. Nie je tam pristávacia dráha a je prístupné len z lode.
V sobotu sa na ostrov vypravila skupina šiestich vojenských výsadkárov a dvoch zdravotníkov, ktorých na miesto dopravil vojenské lietadlo. Na ostrov zoskočili padáky. Priviezli so sebou aj zdravotnícke zásoby. "Vzhľadom na kriticky nízke zásoby kyslíka na ostrove bol výsadok zdravotníckeho personálu jediným spôsobom, ako včas poskytnúť pacientovi životne dôležitú starostlivosť," uviedlo britské ministerstvo obrany. Úlohou vojenských zdravotníkov je podľa neho aj podpora miestneho dvojčlenného zdravotníckeho tímu.
Vojenský tím letel 6788 kilometrov z leteckej základne Brize Norton v Anglicku na ostrov Ascension, potom pokračoval 3000 kilometrov k Tristan da Cunha, uviedlo ministerstvo obrany, podľa ktorého transportné lietadlo A400M s výsadkármi a zásobami kvôli možnosti tankovať palivo vo vzduchu sprevádzal lietadlo Voyager. Samotný výsadok v destinácii podľa rezortu predstavuje výzvu, keďže poveternostné podmienky tam môžu byť mimoriadne náročné.
Podľa ministerstva obrany je to prvý prípad, keď britská armáda pomocou padákov dopravila na miesto zdravotníkov, aby tam poskytli humanitárnu pomoc. "Táto mimoriadna operácia odráža náš neochvejný záväzok voči obyvateľom našich zámorských území a britským občanom, nech už sú kdekoľvek," uviedla ministerka zahraničia Yvette Cooperová.
Plavidlo MV Hondius s takmer 150 ľuďmi na palube medzitým ráno dorazilo ku Kanárskym ostrovom, kde začala evakuácia cestujúcich a posádky, ktorí budú letecky repatriovaní do svojich krajín. Z ôsmich podozrivých prípadov hlásených po vypuknutí nákazy na palube výletnej lode bolo doteraz potvrdených šesť prípadov hantaviru, oznámila v piatok WHO. Jedným z dvoch ľudí s podozrením na nákazu je podľa BBC spomínaný obyvateľ ostrova Tristan da Cunha. Počas nákazy zomreli traja cestujúci z lode. Niektorí cestujúci plavidlo opustili už skôr a niekoľko ich bolo prepravených do Holandska.