Vesmírnemu observatóriu hrozí pád na Zem: NASA spúšťa záchrannú operáciu

WASHINGTON - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) už počas nadchádzajúceho týždňa spustí operáciu, ktorej cieľom je zachrániť starnúce vesmírne observatórium Swift a zabrániť jeho pádu späť na Zem. Informovala o tom agentúra AP.
NASA najala americkú spoločnosť Katalyst Space Technologies, aby pomocou robotického zariadenia pomohla vyniesť Swift jeho pôvodnú obežnú dráhu. Štart lietadla Stargazer, ktoré má vypustiť raketu Pegasus XL s trojramenným zariadením LINK, by sa mohol z atolu na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne uskutočniť už v utorok.
Observatórium Swift je v prevádzke od roku 2004, odkedy pozoruje vesmír. Jeho úlohou je výskum záhadných zábleskov žiarenia gama a explózie hviezd. V dôsledku nedávnej intenzívnej slnečnej aktivity však teleskop čoraz rýchlejšie klesá smerom k Zemi. Aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, musí sa čo najskôr dostať na vyššiu a stabilnejšiu obežnú dráhu.
Na to, aby bola misia NASA úspešná, sa Swift musí nachádzať vo výške nad 300 kilometrov. Ak by sa dostal pod túto hranicu, čo sa podľa najnovších odhadov očakáva v októbri, pravdepodobnosť úspechu by sa výrazne znížila. Observatórium má zachrániť zariadenie LINK, ktoré má veľkosť zhruba ako väčšia kuchynská chladnička, váži 425 kilogramov a je vybavené tromi robotickými ramenami so špeciálnymi úchytmi.
Tejto vesmírnej lodi potrvá približne mesiac, kým dosiahne Swift a zachytí ho, a zhruba ďalšie mesiace, aby ho vyniesla na požadovanú výšku 600 kilometrov. Ak pôjde všetko podľa plánu, Swift by sa mohol vrátiť do prevádzky už v septembri.