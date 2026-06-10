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Európska komisia varuje Albánsko: Ak chce vstúpiť do Európskej únie, musí dodržiavať pravidlá

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou EÚ, ak sa chce stať členom Únie. Hovorca EK to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Tento plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov, apartmánov, víl a prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane, informovali agentúry AP a Reuters.

Ekologické obavy a rast kritiky vlády

Protesty, ktoré dostali názov „revolúcia plameniakov“, súvisia s tým, že daná časť pobrežia je migračným koridorom pre sťahovavé vtáky. Pôvodne demonštrantom šlo najmä o environmentálne témy, ale neskôr sa k nim priradila aj kritika niektorých aspektov 13-ročného vládnutia albánskeho premiéra Ediho Ramu.

Hovorca EK Guillaume Mercier pripomenul, že 27-členná EÚ by mohla prijať nových členov vrátane Čiernej Hory, Albánska a Ukrajiny do roku 2030, no len za predpokladu, že zosúladia národné legislatívy s právom EÚ, pričom aj v oblasti ochrany životného prostredia. Podľa Merciera by sa Albánsko malo zdržať krokov, ktoré by mohli ohroziť splnenie záverečných kritérií pre vstup do EÚ. V mene EK hovorca vyslovil očakávanie, že albánske úrady budú vo veci konať bez zbytočného odkladu. Dodal, že EK je v kontakte s albánskymi orgánmi.

Vláda trvá na projekte rezortu

Rama v pondelok pre Reuters a v utorok pre agentúru AP potvrdil, že Albánsko bude pokračovať v projekte luxusného rezortu, v ktorom sa angažuje Trumpov zať Jared Kushner, a to aj napriek protestom verejnosti a výhradám voči jeho negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

Albánsky premiér obavy environmentalistov odmieta: uviedol, že bude vypracované posúdenie vplyvov na životné prostredie. V rozhovore pre Reuters pripomenul, že Albánsko má dobré výsledky v ochrane prírody a niet dôvodu pochybovať o jeho záväzkoch v tejto oblasti. „Sme veľmi hrdí na to, čo sme urobili pre voľne žijúce zvieratá v Albánsku. Európska komisia nemá dôvod pochybovať o našej pevnej vôli chrániť všetko, čo je potrebné chrániť, pokiaľ ide o prírodu a biodiverzitu,“ povedal Rama v rozhovore pre Reuters.

Albánsky premiér Edi Rama.
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Albánsky premiér Edi Rama.  (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Projekt láka veľkých investorov

V rozhovore pre AP Rama upozornil, že tento projekt mení Albánsko z krajiny, ktorú investori dlhodobo obchádzali, na štát, „do ktorého chce prichádzať veľký kapitál a veľkí investori“. Investičná spoločnosť napojená na Kushnera už získala od albánskych úradov status strategického investora, podotkla AP. Projekt má dve časti – pobrežný komplex v oblasti lagúny Narta, ktorá je prírodnou rezerváciou, a menšie letovisko na neobývanom ostrove Sazan, bývalej vojenskej základni z čias komunizmu.

Albánsky premiér zároveň naznačil, že časť kritiky tohto projektu môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi, pričom spomenul dlhodobú iránsku kybernetickú kampaň proti Albánsku. Zdôraznil, že samotných protestujúcich neviní z toho, že by konali v mene cudzích štátov.

Viac o téme: AlbánskoEurópska komisiaEdi Rama
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