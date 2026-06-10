MIMORIADNY ONLINE Šokujúci obrat v NATO: Bulharsko odmietlo poslať Ukrajine ďalšie zbrane

SOFIA/KYJEV - Nová bulharská vláda nepošle žiadne ďalšie zbrane Ukrajine, vyhlásil minister obrany Dimitar Stojanov, uviedla dnes agentúra AP. Pripomenula, že premiér Rumen Radev, ktorého vláda nastúpila po drvivom víťazstve v aprílových voľbách, sa roky staval proti vyzbrojovaniu Ukrajiny a vyzýval na diplomatické riešenie konfliktu. Situáciu sledujeme online.
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6:27 Ukrajina podpísala 9. júna nové dohody o obrannej spolupráci s Lotyšskom a Estónskom, čím prehĺbila bezpečnostné a obranné väzby s pobaltskými krajinami.
6:13 Doprava na moste Čonhar v ruskou okupovanej Chersonskej oblasti bola uzavretá po útoku ukrajinského dronu, uviedol 9. júna ruský regionálny šéf Volodymyr Saldo.
Bulharsko nepošle žiadne ďalšie zbrane Ukrajine, vyhlásil minister obrany
Nová bulharská vláda nepošle žiadne ďalšie zbrane Ukrajine, vyhlásil minister obrany Dimitar Stojanov, uviedla dnes agentúra AP. Pripomenula, že premiér Rumen Radev, ktorého vláda nastúpila po drvivom víťazstve v aprílových voľbách, sa roky staval proti vyzbrojovaniu Ukrajiny a vyzýval na diplomatické riešenie konfliktu.
"Už sme jasne uviedli, že vojna na Ukrajine sa nerozhodne na bojisku," povedal Stojanov novinárom v Sofii. "Sme svedkami vyčerpávajúcej vojny. Bez ohľadu na to, koľko zbraní sa nahromadí, jediným výsledkom sú straty na ľudských životoch. Ukrajina potrebuje viac ľudí a nie viac zbraní. Má dostatok zbraní, takže nerátame, že by sme ukrajinskej armáde poskytli ďalšie," vyhlásil.
Bulharsko, ktoré je členom NATO a Európskej únie, poskytovalo vojenskú pomoc Kyjevu od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022. Dodávky zbraní prevažne ešte sovietskej výroby zohrali dôležitú úlohu na začiatku vojny. Kvôli tomu, aké sváry vyvolávali na domácej scéne, sa uskutočňovali hlavne prostredníctvom tretích krajín.
Podľa Stojanova nastal čas zasadnúť k rokovaciemu stolu a "usilovať sa o spravodlivý mier, ktorý budú definovať obe strany". "Samozrejme, úloha Európskej únie je tu nesmierne dôležitá," vyhlásil minister. Avšak dodal, že by bolo ťažké predstaviť si EÚ v úlohe sprostredkovateľa, a to z jednoduchého dôvodu, že EÚ pomáhala Ukrajine v jej vojnovom úsilí.
Stojanov podľa AP tiež oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšiť výdavky na obranu na päť percent hrubého domáceho produktu. Minister podľa agentúry BTA uviedol, že 3,5 percenta majú predstavovať priame vojenské výdavky, zatiaľ čo 1,5 percenta budú výdavky spojené s obranou, ako je infraštruktúra či kybernetická bezpečnosť. "Vlani obranné výdavky predstavovali 2,13 percenta HDP, tento rok dúfame, že to bude 2,15 percenta HDP," vyhlásil.