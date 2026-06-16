Brutálna poprava v Poľsku: Zastrelili ruského umelca! Parodoval Putina aj Kadyrova

VARŠAVA - Poľským mestom Biała Podlaska otriasla vražda ruského emigranta, ktorý sa preslávil satirou namierenou proti Vladimirovi Putinovi, Ramzanovi Kadyrovovi aj Alexandrovi Lukašenkovi. Polícia zatiaľ skúma okolnosti činu a nevylučuje, že išlo o vopred pripravenú popravu.
Streľba na ulici spustila rozsiahlu policajnú akciu
K tragédii došlo v pondelok dopoludnia v poľskom meste Biała Podlaska neďaleko hraníc s Bieloruskom. Podľa informácií televízie TVN24 prijala polícia krátko pred desiatou hodinou hlásenie o výstreloch v blízkosti parkoviska.
Na miesto okamžite vyrazili policajné hliadky, pričom útočník po streľbe z miesta ušiel. Bezpečnostné zložky následne uzavreli okolité komunikácie a spustili rozsiahle pátranie.
Hovorca Krajského policajného riaditeľstva v Lubline Andrzej Fijołek pre TVN24 uviedol, že vyšetrovatelia od začiatku pracovali s verziou násilného trestného činu a prehľadávali široké okolie miesta útoku.
Obeťou má byť kritik Putina a Kadyrova
Niekoľko hodín po incidente úrady potvrdili, že zastreleným je 44-ročný občan Ruska. Jeho meno oficiálne nezverejnili, no podľa ruského telegramového účtu Astra ide o satirika a výtvarníka Semjona Skrepeckého.
Muž sa mal presláviť najmä karikatúrami a paródiami politických lídrov. Terčom jeho tvorby boli okrem Vladimira Putina aj čečenský vodca Ramzan Kadyrov či bieloruský prezident Alexander Lukašenko.
Podľa kanála Astra odišiel z Ruska v roku 2021. Tvrdil, že krajinu opustil pre politický tlak a obavy z prenasledovania zo strany režimu.
Strelec mal konať z bezprostrednej blízkosti
Ruský portál Agentstvo uviedol, že útočník sa k obeti priblížil priamo na ulici a následne na ňu z malej vzdialenosti viackrát vystrelil.
Poľský server wPolsce24 informoval, že podozrivého sa podarilo zadržať v blízkosti bieloruského konzulátu. Portál pritom prípad označil za možnú „vraždu na objednávku Kremľa“. Ide však o mediálnu interpretáciu, ktorú zatiaľ oficiálne orgány nepotvrdili.
Vyšetrovatelia hovoria o možnej plánovanej vražde
Poľská polícia zatiaľ motív útoku nezverejnila. Vyšetrovatelia však pripúšťajú, že všetko nasvedčuje vopred pripravenému činu.
„Ak niekto pristúpi ku konkrétnej osobe na ulici a vystrelí na ňu, naznačuje to, že ju chcel usmrtiť. V tejto chvíli však nepoznáme dôvody jeho konania ani motív,“ citovala TVN24 hovorcu Andrzeja Fijołka.
Okolnosti prípadu zostávajú predmetom vyšetrovania. Polícia preveruje všetky možné verzie vrátane cieleného útoku na ruského emigranta známeho kritikou autoritárskych režimov.