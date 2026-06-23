MIMORIADNY ONLINE Poplach v Kyjeve! Ukrajina hlási zranených po ruských útokoch

KYJEV - Najmenej šesť ľudí utrpelo zranenie pri večerných a nočných ruských vzdušných útokoch v niekoľkých oblastiach Ukrajiny, uviedli tamojší predstavitelia. Poplach vyhlásilo aj hlavné mesto Kyjev, napísala agentúra Reuters.
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6:42 Ruské strategické bombardéry typu Tu-160, schopné niesť riadené strely, absolvovali 16-hodinový let nad neutrálnymi vodami Barentsovho a Nórskeho mora. Misia zahŕňala aj nácvik tankovania paliva vo vzduchu. Na platforme Telegram to v utorok oznámilo ruské ministerstvo obrany, citované agentúrou Reuters.
6:40 onduras plánuje kúpiť ukrajinské drony, ktoré chce využiť na stráženie hraníc a protidrogové operácie. V pondelok to podľa agentúry AFP oznámil prezident Nasry Asfura, ktorý sa minulý týždeň stretol v Kyjeve so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.
Ukrajina čelí ruskej agresii od februára 2022 a ukrajinské mestá sa musia prakticky denne vyrovnávať s dronovými útokmi. V noci na dnešok ich zažili obyvatelia Záporožskej oblasti, kde podľa telegramového vyjadrenia šéfa miestnej správy Ivana Fedorova horel jeden dom a museli byť ošetrení muž a žena vo veku 73 rokov.
Zranenie utrpela aj žena v Charkove, uviedol v pondelok večer starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov, ktorý nad ránom informoval o novom útoku v Kyjevskej štvrti mesta. Ďalšie tri zranenia sú hlásení v Sumskej oblasti, píše Reuters.