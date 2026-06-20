MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské drony zaútočili na 2000 km vzdialenú ruskú rafinériu! Obyvatelia hlásia VÝBUCHY

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyzval hlavu Bieloruska Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Zelenskyj podľa agentúry Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň, ak tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Večer potom na sieti X Zelenskyj k výzve doplnil, aby Bielorusko prestalo zásobovať ruskú armádu, keď výslovne spomenul bieloruský priemysel na spracovanie ropy.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
14:35 Ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v meste Ťumeň, oznámil gubernátor tohto ruského regiónu Alexander Moor. Ťumeň leží asi 2 000 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Kvôli nebezpečenstvu náletu dronov bola prerušená prevádzka nielen na miestnom letisku Roščino, ale aj v susedných regiónoch: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, napísala agentúra Interfax. "Podľa predbežných informácií závod nebol poškodený, jeho pracovníci boli evakuovaní. Osobne dohliadam na situáciu," napísal gubernátor na sociálnej sieti Telegram.
"Miestni obyvatelia hlásia najmenej dva výbuchy," uviedol poradca ukrajinského ministra obrany Serhij Sternenko, ktorý tiež zverejnil zábery ukazujúce dym stúpajúci zo závodu. Dodal, že podnik je schopný spracovať až deväť miliónov ton ropy ročne.
11:54 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre denník Frankfurter Allgemeine kritizoval Britániu, Francúzsko a Nemecko za to, že nepozývajú Poľsko na stretnutia zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Šéf poľskej diplomacie trvá na tom, že Varšava by mala sedieť za rokovacím stolom. Píše o tom agentúra DPA. „V oblasti Európskej únie medzi Čiernym, Baltským a Jadranským morom žije 120 miliónov ľudí; spolu so Škandináviou sa tento počet zvyšuje na 150 miliónov ľudí, ktorí sú vystavení oveľa priamejšej hrozbe ruskej agresie než Nemecko,“ uviedol Sikorski vo svojom vyjadrení pre nemecké noviny, ktoré má DPA vopred k dispozícii. „Sme susedmi Ruska aj Ukrajiny, vy v Nemecku nie ste,“ zdôraznil.
11:43 Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov v sobotu na platforme Telegram napísal, že sa rozhodol nasledovať príklad šéfa diplomacie svojej krajiny Andrija Sybihu a vzdá sa Dôstojníckeho kríža Radu za zásluhy Poľskej republiky, ktorý mu bol udelený minulý rok. Tento krok súvisí s aktuálne prebiehajúcim historickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou, informuje o tom agentúra DPA.
8:39 Opakované útoky ruských síl pomocou dronov proti civilistom v okupovaných oblastiach Ukrajiny a okolo vojnového frontu nie sú izolovanými incidentmi, ale súčasťou systematického vzorca násilia. ČTK to povedali oslovení odborníci, ktorí priblížili praktiky takzvaného ľudského safari. Útoky podľa právnej expertky z ukrajinskej organizácie s názvom Regionálne centrum pre ľudské práva Kateryny Raševskej slúžia nielen na zabíjanie a ničenie, ale aj na terorizáciu civilného obyvateľstva a vytváranie podmienok, ktoré ľudí nútia opúšťať domovy.
7:57 Jeden človek prišiel o život a deväť ďalších utrpelo zranenia po ruskom vzdušnom útoku na mesto Charkov na východe Ukrajiny, uviedli v sobotu ráno tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP. Starosta Charkova Ihor Terechov v sobotu skoro ráno uviedol, že po zásahu obytnej zóny riadenou leteckou bombou zostala pod troskami uväznená žena. „Počas pátracích a záchranných prác sa, žiaľ, pod troskami zničenej budovy našlo telo usmrtenej osoby,“ uviedol Terechov v aktualizácii na platforme Telegram.
6:50 Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými predstaviteľmi navrhnúť európskym partnerom, ktorí odovzdali Ukrajine stíhačky F-16, aby financovali nákup desiatich českých cvičných bojových lietadiel L-39NG Skyfox pre ukrajinské letectvo. Uviedol to dnes ukrajinský špecializovaný portál Defense Express.
Dal mu týždeň
"Aký zmysel dáva to, že hovorí, že nechce do vojny? Nech odstráni zariadenie, nech ho vypne. Myslím, že týždeň je na to dostatočný čas," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii. "Ak tak neurobí, urobíme to my," doplnil. Zelenskyj spomenul, že v dvoch bieloruských regiónoch susediacich s Ukrajinou sú komunikačné stanice, ktoré Rusko využíva pri útokoch na ukrajinských civilistov. Agentúra Reuters poznamenala, že toto tvrdenie nedokázala nezávisle overiť. Bielorusko, ktoré je blízkym spojencom Moskvy, ale na začiatku invázie vo februári 2022 umožnilo ruským silám využiť svoje územie na útok na Ukrajinu.
Zelenskyj doplnil, že jeho výzva k Bielorusku sa týka aj sektora rafinácie ropy. "Robíme všetko, aby Rusi nemohli predávať ropu a dodávať diesel a palivo svojej armáde. Dnes je Bielorusko jedným z hlavných dodávateľov ruskej armády," uviedol ukrajinský prezident. "Dá sa to zastaviť? Som si istý, že je to v jeho moci. A on je ten, kto to riadi," dodal k Lukašenkovi. Ukrajinský prezident tiež uviedol, že keď Rusi na začiatku invázie odpaľovali z Bieloruska na Ukrajinu rakety, Lukašenko mu volal a ospravedlnil sa, že to nemohol ovplyvniť. "Neverím tomu, ale toto povedal. Teraz ho Rusko bude ďalej tlačiť do tejto vojny. Teraz už vie, že Ukrajina zodpovedá," dodal Zelenskyj.
"Ukrajina dnes ukazuje, ako by sa s diktátormi malo zaobchádzať - iba z pozície sily. A Ukrajina túto silu má," uviedla podľa Reuters bieloruská opozičná líderka Svjatlana Cichanouská. "Ak Lukašenko naozaj chce mier, musí to dokázať činy, nie slovami. Musí prestať so všetkou podporou ruskej agresie, ukončiť zapojenie Bieloruska do vojny a prestať slúžiť ako nástroj Kremľa. Musí prepustiť politických väzňov a začať skutočný dialóg s bieloruským ľudom," dodala politička, ktorú režim po prezidentských voľbách v roku 2020 prinútil odísť do exilu.
Lukašenko odmietol akúkoľvek myšlienku na vojnu
Po voľbách boli zadržané tisícky demonštrantov po tom, ako úrady vyhlásili za víťaza Lukašenka. Opozícia a západné štáty voľby považujú za sfalšované a Lukašenkovo víťazstvo neuznávajú. Pri návšteve Cichanouskej v Kyjeve na konci mája tiež Zelenskyj naznačil, že vo voľbách vtedy zvíťazila práve ona: "Lukašenko nedávno vyhlásil, že je načase, aby sa prezidenti Ukrajiny a Bieloruska konečne stretli. Je zaujímavé, ako to dopadlo: síce to povedal Lukašenko, ale namiesto toho prišla Sviatlana Cichanouská." Minulý mesiac Lukašenko odmietol akúkoľvek myšlienku, že by Minsk bol hlbšie zatiahnutý do vojny, ale uviedol, že sa spolu s Ruskom v prípade agresie bude brániť.
Lukašenko v poslednom čase opakovane tvrdil, že Bielorusko sa musí pripravovať na vojnu. Na konci mája ale uviedol, že sa nenechá zatiahnuť do vojny proti Ukrajine a že je ochotný sa stretnúť so Zelenským. Lukašenko to povedal po tom, čo Zelenskyj varoval pred hrozbou, kedy by Rusko podniklo novú ofenzívu proti Ukrajine z bieloruského územia, a tiež poukazoval na snahu Moskvy zapojiť Bielorusko do vojny, ktorú Rusko piatym rokom vedie proti Ukrajine.