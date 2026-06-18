APOKALYPSA v Moskve: Ukrajinci počas náletov zasiahli rafinériu aj obytné domy! VIDEO Z nádrže na palivo odletel kryt

MOSKVA – Počas uplynulej noci sa ruská metropola stala terčom ukrajinských útokov. Kyjev vyslala na Moskvu desiatky dronov, ktoré podľa zdieľaných záberov splnili svoju misiu. Počas útokov zasiahli rafinériu, obetné budovy aj nákupné centrum. Mesto sa šíri panika a hustý, čierny dym.
Moskva je od skorých ranných hodín zahalená pod kúdolmi dymu. Ukrajinské drony zasiahli počas uplynulej noci veľkú rafinériu v mestskej štvrti Kapotňa. Informuje o tom kanál Astra s tým, že v areáli malo vypuknúť najmenej 5 požiarov.
Chaos po náletoch
Výbuchy sa ozývali vo viacerých častiach mesta. Drony zasiahli supermarket aj výškové obetné budovy. Na sociálnych sieťach kolujú videá, ktoré uverejnili vydesení obyvatelia mesta. Jedno z nich zachytáva, ako z rafinérie doslova odletel kryt nádrže na palivo. Záchranári sú v pohotovosti od skorých ranných hodín.
Ako informuje Kyiv Independent, rafinériu v Moskve zasiahli ukrajinské drony už druhýkrát počas troch dní. Prevádzku zastavili už po prvom nálete. Tri moskovské letiská Vnukovo, Žukovskij a Šeremetovo museli pre útoky obmedziť leteckú prepravu.
Podľa starostu mesta Sergeja Sobjanina bolo zostrelených viac ako 180 dronov. Útoky napriek tomu zasiahli nákupné centrum aj predmestie Moskvy.
Útoky potvrdil aj prezident Zelenskyj
Náletom ukrajinských dronov na Moskvu sa netajil ani prezident Volodymyr Zelenskyj. "Ide o oprávnenú odvetu na ruské útoky, kedy boli zasiahnuté naše mestá a obce. Je to ďalší významný výsledok našej armády proti objektom, ktoré zásobujú ruskú vojnovú mašinériu," povedal prezident Ukrajiny.
Zelenskyj mal reagovať na masívny úder Ruska na Kyjev, ktorý sa odohral počas uplynulého víkendu. Zahynulo pri nich najmenej 5 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Už vtedy vyhlasoval, že na tento útok Ukrajina odpovie.