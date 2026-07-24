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Mimoriadny zásah v Írsku: Auto pri hraniciach ukrývalo desivý náklad

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

DUBLIN - Írska polícia vypočúva dve osoby v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu proti štátu. Došlo k tomu po tom, čo detektívi zastavili vozidlo v blízkosti hranice so Severným Írskom, v ktorom sa podľa informácií televíznej stanice RTE nachádzala bomba. Informuje správa agentúry Reuters.

Polícia v piatok uviedla, že k incidentu došlo už v stredu a že detektívi po zastavení vozidla požiadali o pomoc armádny tím zameraný na likvidáciu výbušnín. Tím dokončil prehliadku vozidla, no jej výsledok pre prebiehajúce vyšetrovanie nezverejnili, vysvetlila polícia v stanovisku.

Vyšetrovanie potvrdilo, že v aute sa nachádzala bomba, a príslušníci polície sa domnievali, že osoby plánovali útok v Severnom Írsku, uviedla RTE. Polícia zadržala vodičku auta, ktorá mala okolo 20 rokov. V súvislosti s prípadom úrady zadržali aj približne 40-ročného muža. Vozidlo zastavila polícia neďaleko mesta Carrickmacross v grófstve Monaghan, ktoré sa nachádza približne desať kilometrov od otvorenej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.

V Severnom Írsku sporadicky dochádza k útokom militantných skupín, pričom ide často práve o pokusy o bombové útoky na autá. Deje sa to aj takmer tri desaťročia po tom, čo mierová dohoda do veľkej miery ukončila násilie v tejto oblasti spadajúcej pod Britániu.

Viac o téme: BombaReutersAutoírska polícia
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