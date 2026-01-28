Za jedlá zaplatili stovky eur, jedna položka ich DORAZILA! Podnik im naúčtoval 20 eur navyše, TOTO je dôvod

PUPPING - Muž sa tešil na chutné rezne a príjemné stretnutie s priateľmi, avšak z hostinca odchádzal s pachuťou. Thomas Sch. prežil po návšteve reštaurácie Zum Donauwirt v obci Pupping v Hornom Rakúsku nemilé prekvapenie. Hoci prišiel na obed so siedmimi ďalšími hosťami, na účte sa objavila storno položka vo výške dvadsať eur. Dôvodom bolo, že jeden z pôvodne deviatich rezervovaných hostí sa nedostavil.
Celá situácia sa začala minulý štvrtok krátko po poludní. Skupina si vopred zarezervovala stôl pre deväť osôb. „Dostali sme dlhú SMS s predmetom 'Tešíme sa na vašu návštevu – ďakujeme za rezerváciu!' Samozrejme, nikto to celé podrobne nečítal,“ opísal hosť Thomas Sch. pre nemecké noviny Kronen Zeitung.
Keďže jeden z hostí na poslednú chvíľu ochorel, do reštaurácie napokon dorazilo len osem ľudí. Skupina si pochutnala na jedle a nápojoch a na troch účtoch zaplatila spolu približne tristoeurový účet, vrátane desaťeurového prepitného. Až pri kontrole účteniek si však všimli podivnú položku označenú ako jeden kus – No-Show – 20,00 eur.
„Majiteľ nám o tom nepovedal ani slovo,“ rozhorčuje sa Thomas, ktorý je z postupu podniku stále výrazne rozladený. Zároveň však priznáva, že na webovej stránke podniku aj v potvrdzujúcej SMS správe bolo jasne uvedené, že bezplatné zrušenie rezervácie je možné najneskôr dvadsaťštyri hodín vopred. Po uplynutí tohto termínu si podnik účtuje pätnásť až dvadsať eur za každého nedostaveného hosťa.
Majiteľ podniku sa bráni, hostia sú vopred informovaní
Majiteľ hostinca Ronald Pilz sa bráni a tvrdí, že konal v súlade s pravidlami. „Rezerváciu robila manželka pána Sch. a už pri telefonáte som ju upozornil na storno poplatok,“ vysvetľuje. Podľa jeho slov každá neprítomná osoba znamená finančnú stratu, keďže pre rezervovaný stôl musí udržiavať miesto voľné.
„Tento problém sa v gastronómii čoraz viac stupňuje. Ľudia si rezervujú stoly a potom jednoducho neprídu. Celej branži to robí obrovské problémy. Ja sa na tom už nechcem podieľať,“ hovorí Pilz. Dodáva, že ak by ho hostia kontaktovali ešte ráno alebo aspoň večer predtým, žiadny poplatok by nevyfakturoval.
Jedno je však z tohto celého prípadu isté – rezervácie sa dnes oplatí čítať oveľa pozornejšie než jedálny lístok.