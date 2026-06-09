DRÁMA pri Hormuzskom prielive: PADOL americký vrtuľník s vrcholnými predstaviteľmi, Biely dom mlčí!

TEHERÁN - Neďaleko Hormuzského prielivu sa v pondelok zrútil vrtuľník Apache armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Informáciu priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times (NYT), píše agentúra Reuters.
Aktualizované 8:02 "Piloti sú v poriadku. Áno," povedal Trump, ktorý po pondelkovom finále NBA hovoril s novinármi na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku. "Nikto nebol zranený. Zajtra (v utorok) vydáme správu. Ale piloti sú v poriadku," dodal v pondelok večer Trump, ktorého citovala agentúra AP.
Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému, uvádza NYT. Biely dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovali.
Blízky východ sa dnes spamätáva z udalostí posledných dní, keď si Irán a Izrael vymenili údery, čo predstavovalo doteraz najväčšiu záťaž pre formálne prímerie v iránskom konflikte, napísala agentúra AP.
Od konca februára, keď USA a Izrael začali útoky na Irán, otriasa vojna globálnou ekonomikou, zvyšuje ceny energií po celom svete a zdražuje veľa základných potrieb, vrátane potravín. Hormuzský prieliv je stále pod kontrolou Iránu; ide o kľúčovú lodnú trasu, ktorú za bežných okolností prúdi pätina svetových dodávok ropy. Najväčšie boje ukončilo v apríli krehké a opakovane porušované prímerie medzi USA a Iránom. Izrael ale k neľúbosti Teheránu pokračuje v úderoch proti hnutiu Hizballáh v Libanone.