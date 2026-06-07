Dramatická sobota na cestách: Leteckí záchranári zasahovali pri troch vážnych nehodách

BRATISLAVA - Leteckí záchranári na západnom Slovensku zasahovali v sobotu (6. 6.) pri troch dopravných nehodách. Bratislavská posádka si v Kráľovej pri Senci prevzala do opatery 18-ročnú ženu vo vážnom stave. Na umelej pľúcnej ventilácii ju previezla do nemocnice na bratislavských Kramároch. Na sociálnej sieti o tom informovala letecká záchranná služba Air - Transport Europe.
„Krátko po návrate na základňu zasahovala bratislavská posádka opäť, tentoraz v Šenkviciach (okres Pezinok). Pomoc potrebovala 74-ročná cyklistka, ktorú na ceste zachytil traktor. Pri páde utrpela vážne poranenie hornej končatiny. Po ošetrení a stabilizácii bola letecky prevezená do Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave,“ uviedli záchranári.
Treťou nehodou, pri ktorej na západe krajiny zasahovali, bola zrážka osobného auta a motocyklu pri obci Báč v dunajskostredskom okrese. „Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti 49-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela rozsiahle, život ohrozujúce poranenia viacerých častí tela. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a stabilizácii bola v kritickom stave letecky transportovaná do Nemocnice Bory,“ doplnila letecká záchranka. Na mieste bola posádka z Nitry.