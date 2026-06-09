Obrovská rodinná tragédia: Chlapček (†5) zomrel na prespávačke! Blízki sú zdrvení

INDIANAPOLIS - Rodina z amerického štátu Indiana prežíva chvíle, ktoré si žiadny rodič nechce ani predstaviť. Päťročný Jagger strávil deň u rodinných priateľov v meste Newburgh, kde mal prespať spolu s kamarátmi. Namiesto radostného návratu domov však prišla správa, ktorá obrátila život jeho blízkych naruby.
Podľa informácií magazínu People sa chlapcovi počas pobytu náhle priťažilo. Bez varovania prestal reagovať a prítomní okamžite privolali pomoc. Jaggera previezli do nemocnice, no napriek úsiliu lekárov sa jeho život zachrániť nepodarilo.
Lekári stále hľadajú odpoveď
Ani po tragédii rodina nepozná presnú príčinu chlapcovho úmrtia. Vyšetrenia zatiaľ nepriniesli jednoznačné vysvetlenie. „Povedali nám, že tomu nebolo možné zabrániť. Zároveň však stále nevieme, čo sa vlastne stalo,“ povedala Jaggerova mama Alex Wingová pre televíziu 14 News. Neistota a absencia odpovedí podľa nej robia celú situáciu ešte bolestivejšou.
Nič nenasvedčovalo blížiacemu sa nešťastiu
Matka spomína, že deň pred tragédiou vyzeralo všetko úplne bežne. Jagger bol plný energie a užíval si čas s kamarátmi. „Celý deň sa hral vonku. Bol so svojimi priateľmi,“ opísala posledné hodiny svojho syna, ktoré strávil u rodiny jej najlepšej kamarátky.
Obe ženy sa podľa jej slov snažia pochopiť, čo sa stalo, no odpoveď stále neprichádza. „Ani jedna z nás si to nevie vysvetliť. Vyčítam si, že som tam nebola,“ priznala zdrvená matka.
Podozrenie padá na skryté ochorenie srdca
Lekári momentálne zvažujú možnosť, že za náhlym kolapsom mohla stáť dovtedy neodhalená srdcová chyba. Túto hypotézu podporuje aj rodinná zdravotná anamnéza. „V našej rodine sa vyskytujú srdcové ochorenia,“ uviedla Wingová.
Práve preto dnes upozorňuje na význam genetických vyšetrení, ktoré môžu v niektorých prípadoch odhaliť vážne zdravotné riziká ešte predtým, než dôjde k tragédii.
Po smrti syna sa rodičia rozhodli dať vyšetriť aj svoje ďalšie dve dcéry. Lekári však u nich žiadne známky srdcových problémov nezistili.
Smútok zasiahol celé okolie
Jaggerova smrť otriasla nielen jeho rodinou, ale aj komunitou, v ktorej vyrastal. Na pomoc rodičom vznikla finančná zbierka, ktorá im má pomôcť prekonať najťažšie obdobie.
Blízki na chlapca spomínajú ako na výnimočné dieťa, ktoré rozdávalo radosť každému vo svojom okolí. „Jagger bol krásna, energická, milujúca, starostlivá a čistá duša, o ktorú sme prišli príliš skoro. Bol úžasným bratom svojej staršej aj mladšej sestre. Kamkoľvek prišiel, prinášal radosť a svetlo. Jeho rodičia, súrodenci, rodina a priatelia si budú jeho pamiatku navždy uchovávať v srdciach,“ odkázali pozostalí.