Obľúbenú dovolenkovú destináciu zasiahlo ZEMETRASENIE! Otrasy pocítili aj ľudia

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ATÉNY - Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta v sobotu napoludnie zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody. Upozornila na to agentúra Reuters.
Podľa Európsko-stredomorského seizmologického centra sa epicentrum zemetrasenia nachádzalo v hĺbke 13 kilometrov neďaleko ostrova Gavdos, ktorý leží pri juhozápadnom pobreží Kréty. Denník Kathimerini píše, prvé zemetrasenie zaznamenali o 12.31 h. Otrasy pocítili ľudia naprieč Krétou.
Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje časté zemetrasenia v priľahlom regióne.