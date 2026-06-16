V Rusku prekvitá nový biznis: Tvorcovia AI si účtujú NEHORÁZNE sumy! Padlí ruskí vojaci sú opäť s rodinami

MOSKVA – Aj počas vojny sa dá zbohatnúť. Tvorcovia umelej inteligencie v Rusku začali vo veľkom vyrábať obrázky vojakov, ktorí padli na ukrajinskom fronte. Po čase sa zistilo, že to môže byť veľmi výnosný biznis. Smútiace rodiny sú totiž schopné zaplatiť za podobné výtvory tisíce eur.
Každá vojna prináša bolesť a útrapy. Ruskí špecialisti na umelú inteligenciu (AI) zistili, že aj to sa dá pretaviť do výnosného obchodu. Začali totiž vyrábať fotky padlých vojakov, ktorí zahynuli v bojoch na Ukrajine. Rodiny, ktoré prišli o svojich najbližších platia od 133 dolárov za kus. Uvádza to BBC.
Premietajú ich aj na pohreboch
Vojaci sú zobrazovaní ako hrdinovia, pričom smrť a ďalšie útrapy, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine, idú v snímkach do úzadia. V súčasnej dobe sa údajne podarilo vytvoriť obrázky viac ako 325 000 moskovských vojakov. Okrem obrázkov vznikajú aj umelo vytvorené videá, ktoré sa dokonca premietajú na pohreboch.
Vojaci na upravených obrázkoch mávajú a usmievajú sa na svojich blízkych, prípadne objímajú deti a manželky pred bránami "Neba". Na iných sú zase vykreslení ako anjeli s krídlami.
Jeden z obrázkov od autorky Katye Jin bol dokonca zverejnený na digitálnom billboarde v centre Moskvy. Zabitý vojak sa na snímke vracia z vojny k manželke a v ruke drží kyticu kvetov. Na billboarde sa píše, že špeciálna vojenská operácia bola ukončená a muži sa vracajú domov.
Kritici obviňujú autorov takýchto výtvorov, že si účtujú nehorázne sumy a profitujú zo zármutku a žiaľu celých rodín. Uljana Lebedová, ktorá tiež patrí k podobným tvorcom, uviedla, že mesačne jej takéto vyobrazenia zarobia cez 2 000 dolárov, čo je asi dvojnásobok priemernej mzdy v Rusku. Na sociálnych siežach sa jej už vyhrážajú, že ju karma dobehne, keďže jej manžel slúži tiež v ruskej armáde.
Pobúrenie na Ukrajine
V napadnutej krajine sa tieto obrázky stretli doslova s odporom. Podľa miestnych sa uctievajú ako hrdinovia tí, ktorí vtrhli do ich vlasti a páchajú zverstvá a zločiny, ktoré im nariadil plniť ruský prezident Vladimir Putin.