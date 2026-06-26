MIMORIADNE Kritická situácia na Kryme: Rusi vyhlásili NÚDZOVÝ STAV! Chýba palivo a vypadáva elektrina

KRYM - Ruský prezident Vladimir Putin nemôže byť spokojný s terajším vývojom udalostí na Krymskom polostrove. Po dosadení vlastného človeka očakával, že sa vyriešia ekonomické otázky, Namiesto toho tu ale vyhlásili núdzový stav. Paliva je málo a po nociach vypadáva elektrina. Rusi anektovali Krym ešte v roku 2014. Nasledovalo referendum, v ktorom mali domáci obyvatelia rozhodnúť o pripojení sa k Ruskej federácii.
Moskvou dosadený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov dosiaholo dňa 26. júna. na polostrove Krym núdzový režim. Ako sa sám vyjadril, "malo by to pomôcť riešiť otázky ekonomického charakteru". Nič však nekonkretizoval.
Ukrajina stupňuje útoky
Stanica BBC pripomenula, že Krym po útokoch ukrajinských dronov zažíva palivovú krízu, ktorú v posledných dňoch prehĺbili výpadky v dodávkach prúdu. Ukrajina sa už piatym rokom bráni ruskej vojenskej invázii, pričom v poslednej dobe zintenzívnila svoje vzdušné útoky na ruské ciele.
"Toto rozhodnutie bolo urobené predovšetkým za účelom urovnania otázok ekonomického charakteru," uviedol Aksionov. "Umožňuje maximálne operatívne riešiť otázky súvisiace so stabilným fungovaním všetkých sfér, od ktorých závisí zabezpečenie životných potrieb obyvateľstva," dodal.
Na webových stránkach správy Krymu sa píše, že núdzový stav Aksionov vyhlásil kvôli zhoršeniu situácie v regióne. Podľa agentúry AP sa ukrajinské ozbrojené sily v poslednej dobe snažia strategicky dôležitý polostrov izolovať.
Drony majú jasné ciele
Na Krym stále intenzívnejšie útočia ukrajinské drony. Ich cieľom je ropná infraštruktúra alebo mosty spájajúce polostrov s pevninou. Cieľom útokov je zabrániť ruskej armáde v tom, aby Krym využívala ako základňu na útoky proti Ukrajine.
Na polostrove v poslednej dobe panuje situácia okolo nedostatku pohonných hmôt. Úrady nedávno zakázali ich predaj civilistom. Obyvatelia sa musia vysporiadať aj s odstávkami elektrického prúdu.
Vlaky z Ruska po Kryme nejazdia, končia v Kerči, v prístavnom meste na východe polostrova. S Ruskom ho spája Krymský most. Úrady nedávno tiež oznámili rušenie letných detských táborov.
Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo Krym v roku 2014 po zvrhnutí proruského prezidenta Viktora Janukovyča prozápadnými demonštrantami v Kyjeve, podporilo vtedy aj povstanie separatistov na Donbase na východe Ukrajiny.
Vo februári 2022 začalo rozsiahlu vojenskú inváziu do susednej krajiny. Ukrajina sa ruskej armáde bráni, pričom súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán.