Orbánova brzda padla: Ukrajina a Moldavsko sa priblížili k členstvu v Európskej únii!

BRUSEL - Cyperské predsedníctvo Rady EÚ v stredu večer oznámilo začatie príprav na formálne otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.
Maďarský premiér Péter Magyar predtým oznámil, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, vďaka čomu budú mať zakarpatskí Maďari širšie práva ako doteraz. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v reakcii na sieti X uviedla, že dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom „otvára cestu k pokroku na ceste Ukrajiny k členstvu v EÚ“. Členské štáty EÚ teraz podľa nej budú môcť pokračovať v prípravách na otvorenie prvého zo celkovo šiestich klastrov s Ukrajinou a Moldavskom. Klastre sú skupiny tematicky rozdelených prístupových kapitol.
Cyperské predsedníctvo Rady EÚ stredajšie oznámenie o začatí príprav označilo vo svojom príspevku na X za významný míľnik. Krajiny EÚ podľa vyhlásenia budú v najbližších dňoch intenzívne pracovať na dokončení rokovaní s cieľom dosiahnuť formálne otvorenie klastra. Ukrajina a Moldavsko podľa Kosovej už teraz plnia požiadavky v oblasti právneho štátu.
Magyar nebude brániť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny
Ukrajina podala žiadosť o členstvo v EÚ v júni 2022, štyri mesiace po začiatku ruskej invázie. Únia formálne otvorila prístupové rokovania v júni 2024, čím spustila zložitý proces, ktorý zvyčajne trvá roky. Išlo však prevažne o symbolický krok - skutočné začatie procesu totiž odvtedy blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, pripomenula AFP. Orbán tým komplikoval aj prístupový proces Moldavska, ktorý prebieha súbežne so žiadosťou Ukrajiny.
Magyar, ktorý nad Orbánom zvíťazil v nedávnych voľbách, v apríli avizoval, že nebude brániť pokroku v prístupovom procese Ukrajiny, hneď ako sa urovnajú nevyriešené otázky medzi Budapešťou a Kyjevom. Prelom podľa AFP nastal v stredu, keď oznámil historickú dohodu o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.