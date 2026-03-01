Nedeľa1. marec 2026, meniny má Albín, zajtra Anežka

Minister obrany bije na poplach! Dve iránske rakety smerovali k CYPRU!

Podľa ministra obrany Veľkej Británie dve rakety Iránu leteli na Cyprus.
Podľa ministra obrany Veľkej Británie dve rakety Iránu leteli na Cyprus. (Zdroj: TASR/AP Photo/Kin Cheung, gettyimages.com)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN/NIKÓZIA - Dve rakety z Iránu boli vypálené smerom k Cypru, vyhlásil v nedeľu britský minister obrany John Healey. Na ostrove má Spojené kráľovstvo svoje vojenské základne, na ktorých sú nasadené tisíce britských vojakov. Informuje o tom agentúra AFP a DPA.

„Neveríme, že boli namierené proti Cypru, ale napriek tomu je to príklad toho, ako existuje veľmi reálna a rastúca hrozba zo strany režimu, ktorý útočí na celý región,“ uviedol Healey. Britský premiér Keir Starmer v sobotu oznámil, že lietadlá Spojeného kráľovstva sa zapojili do obranných operácií. Podľa Healeyho zostreľovali drony a rakety, ktoré ohrozovali britské a spojenecké základne v regióne, napríklad v Katare.

Šéf britského rezortu obrany odmietol povedať, či Spojené kráľovstvo udelilo USA povolenie na využitie vojenskej základne Diego Garcia na Čagoských ostrovoch. Nevyjadril sa ani k otázke, či sú podľa neho útoky Spojených štátov a Izraelu legálne.

„Irán a režim, ktorý (najvyšší vodca Alí Chameneí) viedol tak dlho, sú zdrojom zla, vraždia vlastných občanov a sponzorujú a exportujú teror, a to aj do krajín ako Británia,“ uviedol s tým, že pre jeho smrť „bude len málo ľudí smútiť“.

Viac o téme: BritániaIránCyprusRaketyJohn Healey
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Alí Ardašír Larídžání
Tvrdý odkaz Iránu: Sľubuje útoky, aké USA a Izrael doteraz nezažili
Zahraničné
Vládny špeciál s občanmi
Ministerstvo prehovorilo: Je známy TERMÍN prvého letu, ktorý pôjde pre Slovákov na Blízkom východe!
Domáce
Macinka otvorene: Buď sa
Macinka otvorene: Buď sa režim v Iráne do 48 hodín rozpadne, alebo gardy nastolia diktatúru
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Leyenová reaguje na konflikt na Blízkom východe: Smrť Chameneího vrátila iránskemu ľudu nádej
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kňaz Michal Bodnár zbiera historické harmóniá, vlastní ich viac ako 40
Kňaz Michal Bodnár zbiera historické harmóniá, vlastní ich viac ako 40
Správy
Minister obrany Robert Kaliňak poskytol svoj pohľad na napätú situáciu na Blízkom východe
Minister obrany Robert Kaliňak poskytol svoj pohľad na napätú situáciu na Blízkom východe
Správy
Fico, Kaliňák, Gašpar a Para avizujú podanie trestného oznámenia na prokurátora Šureka
Fico, Kaliňák, Gašpar a Para avizujú podanie trestného oznámenia na prokurátora Šureka
Správy

Domáce správy

Vládny špeciál s občanmi
Ministerstvo prehovorilo: Je známy TERMÍN prvého letu, ktorý pôjde pre Slovákov na Blízkom východe!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Minister práce, sociálnych vecí
Diskusia o zrušení voľby poštou zo zahraničia je racionálna, tvrdí Erik Tomáš
Domáce
Richard Takáč
Premiér podľa ministra Richarda Takáča komunikoval so Samsungom
Domáce
Slováci, ktorí uviazli na Blízkom východe majú nádej: Prvý repatriačný let, ministerstvo zverejnilo dátum
Slováci, ktorí uviazli na Blízkom východe majú nádej: Prvý repatriačný let, ministerstvo zverejnilo dátum
Regióny

Zahraničné

Aktualizujeme Irán podniká odvetnú akciu
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 4 mŕtvi ľudia v Izraeli!
Zahraničné
Alí Ardašír Larídžání
Tvrdý odkaz Iránu: Sľubuje útoky, aké USA a Izrael doteraz nezažili
Zahraničné
Macinka otvorene: Buď sa
Macinka otvorene: Buď sa režim v Iráne do 48 hodín rozpadne, alebo gardy nastolia diktatúru
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Leyenová reaguje na konflikt na Blízkom východe: Smrť Chameneího vrátila iránskemu ľudu nádej
Zahraničné

Prominenti

Beauty Ball 2026 -
Kollár po ROZCHODE na adresu EX vtipkuje: Ďalšia REAKCIA Laury... Myslíš, že by sa to synovi páčilo?
Domáci prominenti
Známe Slovenky uviazli v
Známe Slovenky uviazli v zahraničí kvôli VOJNE: Moderátorka prosí o POMOC a... Srdcervúci odkaz!
Domáci prominenti
Brit Awards. Na snímke
Absolútny TRIUMF slávnej speváčky: Najprv Grammy a teraz... Ďalšie 4 ocenenia!
Zahraniční prominenti
DESIVÁ situácia v Dubaji
DESIVÁ situácia v Dubaji vystrašila aj Plačkovú: Nerobí mi to dobre... STRACH o najbližších!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odkrojíte pleseň a zvyšok
Odkrojíte pleseň a zvyšok chleba zjete? Odborníci varujú: Robíte OBROVSKÚ CHYBU, ktorá vás môže vyjsť draho!
Zaujímavosti
Deti Černobyľu majú v
Deti Černobyľu majú v DNA niečo, čo zvyšok sveta nie: Vedci potvrdili šokujúce mutácie, no dodávajú dôležité ALE!
Zaujímavosti
Zázrak z laboratória: Tri
Zázrak z laboratória: Tri kvapky do nosa a imunita je NEPRIESTRELNÁ na celé mesiace! Sme na prahu novej éry?
Zaujímavosti
Desivé video odhalilo, čo
Nočná mora v spálni: Kým Pilar spala, neznámy muž nad ňou stál 32 minút a robil TOTO!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Štát spúšťa predaj nových dlhopisov pre ľudí: Aké sú ich úskalia a koľko môžete zarobiť? (kalkulačka)
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Útok Izraela a USA na Irán: Čaká Slovensko nová vlna zdražovania?
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!
Dočkáme sa veľkej novinky? Rakúsku diaľnicu by sme mohli mať zadarmo, aspoň časť z nej!

Šport

Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Neuveriteľný úspech! Mladá Slovenka je majsterkou sveta po absolútnej demontáži súperiek
Biatlon
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
VIDEO Šokujúce scény! Konflikt v kotli fanúšikov Spartaka Trnava, jedného museli ratovať
Niké liga
VIDEO Belasí v derby totálne rozobrali Trnavu: Mikovič sa otvorene vyjadril k trénerovi Muňozovi
VIDEO Belasí v derby totálne rozobrali Trnavu: Mikovič sa otvorene vyjadril k trénerovi Muňozovi
Niké liga
VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
VIDEO Peklo na Tehelnom poli: Slovan aj Spartak si podali Kováčika, derby prerušila pyrotechnika
Niké liga

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Generačné zemetrasenie v kanceláriách: Prečo Gen Z v roku 2026 prepisuje pravidlá a čo na to Boomers?
Prostredie práce
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Neznášate small talk? Zistite, ako robiť networking ako introvert
Kariérny rast
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Čo pripraviť z kuracích pŕs? Rýchle recepty, ktoré neomrzia
Výber receptov
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy

Technológie

Jadrové limity padli. USA môžu zvýšiť počet jadrových hlavíc na svojich raketách
Jadrové limity padli. USA môžu zvýšiť počet jadrových hlavíc na svojich raketách
Armádne technológie
Obľúbený doplnok na mozog môže mužom skrátiť život. Vedci hovoria o takmer jednom roku
Obľúbený doplnok na mozog môže mužom skrátiť život. Vedci hovoria o takmer jednom roku
Veda a výskum
Zatiahne nás AI do jadrovej vojny? Vedci ju nechali riadiť krízy a výsledok je znepokojivý
Zatiahne nás AI do jadrovej vojny? Vedci ju nechali riadiť krízy a výsledok je znepokojivý
Umelá inteligencia
Týchto 12 skrytých nastavení Androidu ti potichu vybíja batériu. Niektoré sú zapnuté automaticky a mnohí ani o nich nevedia
Týchto 12 skrytých nastavení Androidu ti potichu vybíja batériu. Niektoré sú zapnuté automaticky a mnohí ani o nich nevedia
Návody

Bývanie

Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?

Pre kutilov

Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nový lámač ženských sŕdc, Jacob Elordi, z Búrlivých výšin: Kto patrí do jeho zoznamu hviezdnych priateliek?
Zahraničné celebrity
Nový lámač ženských sŕdc, Jacob Elordi, z Búrlivých výšin: Kto patrí do jeho zoznamu hviezdnych priateliek?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vládny špeciál s občanmi
Domáce
Ministerstvo prehovorilo: Je známy TERMÍN prvého letu, ktorý pôjde pre Slovákov na Blízkom východe!
Irán podniká odvetnú akciu
Zahraničné
Irán podniká odvetnú akciu za sobotné bombardovanie: Raketový úder a 4 mŕtvi ľudia v Izraeli!
Máme zarobené na poriadny
Domáce
Máme zarobené na poriadny PROBLÉM: Zavretý Hormuzský prieliv by bola pohroma, ceny na čerpačkách VYBUCHNÚ!
Svetový poriadok je po
Zahraničné
Svetový poriadok je po údere v Iráne rozbitý na padrť: Protestujúci vpálili do budovy OSN a podpálili ju!

Ďalšie zo Zoznamu