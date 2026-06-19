Túra v lese sa zmenila na boj o holý život: Medvedica NAPADLA skupinu študentov, dvaja skončili v nemocnici!

SEATTLE – Mala to byť klasická túra s kamarátmi, ale všetko sa napokon zvrtlo. Traja študenti strednej školy sa vybrali na horu blízko Seattlu. V lese ale narazili na medvedicu. Dvaja utrpeli zranenia.
Traja kamaráti a študenti strednej školy zo Seattlu sa rozhodli podniknúť výstup na horu Mount Si. Počas výstupu mali v lese veľkú smolu. Narazili totiž na medvedicu s mláďaťom. Informuje o tom NBC News s tým, že došlo k útoku a dvaja chlapci skončili so zraneniami. Incident sa odohral v utorok 16. júna v chránenej oblasti.
"Zranenia boli natoľko vážne, že na miesto privolali záchranárov. Tí dostali hlásenie niečo po 13:00 miestneho času. Chlapci sa vtedy nachádzali len niekoľko kilometrov od začiatku turistického chodníka (zhruba 50 km od mesta Seattle)," uviedol Úrad pre ryby a divokú zver štátu Washington.
Pri úteku sa rozdelili
Medvedica sa len snažila chrániť svoje mláďa. Mladíci sa následne rozdelili. Jeden z nich sa oddelil od skupiny a rozbehol sa s krikom preč, uviedli neskôr jeho dvaja kamaráti pre Komo News. Medvedica sa ale rozbehla práve za ním. Napadla ho a poškriabala. Len zázrakom sa mu nakoniec podarilo divoké zviera striasť a vrátil sa naspäť ku kamarátom.
Druhý kamarát počas úteku z oblasti spadol a vyvrtol si členok. Po príchode záchranných zložiek ošetrili obom chlapcom povrchové rany a vyvrtnutý členok zafixoval. Následne ich previezli do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. V ťažkom teréne museli použiť štvorkolku. "Zranenia neboli vážne, ale chlapec, ktorého medvedica napadla, bol v šoku," povedal zástupca miestneho šerifa Peter Linde.
Hlásenie od ďalšej skupiny krátko po incidete
Krátko po tomto incidente prišlo na tiesňovú linku hlásenie, že inú skupinu turistov sleduje v tejto oblasti čierny medveď. Vyvolalo to obavy o bezpečnosť turistov.
Úrady následne turistický chodník uzavreli a začal pátrať po medvedici. Posledné hlásenia oznamovali, že chodník bude uzavretý dovtedy, pokým sa nepodarí zviera lokalizovať. Úrad šerifa ešte na záver dodal, že výskyt medveďov je v lesoch Washingtonu bežný, ale útoky na ľudí len veľmi zriedkavé.