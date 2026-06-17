Šokujúci nález v okrese, kde majú problémy s medveďmi: Zvieratá mali hody len 100 metrov od ľudí!

ŽARNOVICA - Problém s výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí zostáva na Slovensku horúcou témou. Hoci úrady a samosprávy neustále apelujú na bezpečnosť, v teréne sa stále objavujú prípady, ktoré šelmy k obciam priamo privolávajú. Najnovší nález v okrese Žarnovica ukazuje, že kľúčová prevencia pred nebezpečnými stretmi býva zo strany neznámych osôb hrubo zanedbávaná.
Na rizikovú situáciu v katastri obce Veľké Pole upozornili verejnosť environmentálni aktivisti z iniciatívy My sme les, ktorým prípad nahlásili všímaví občania. V tejto lokalite pritom pre pretrvávajúci výskyt medveďov naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia. Tá zo zákona ukladá povinnosť vykonávať všetky dostupné opatrenia na zníženie rizika stretu človeka so šelmou.
Realita v teréne však bola opačná. Priamo na území Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie bolo objavené veľké vnadisko. Nachádzalo sa len približne 100 metrov od chodníka, ktorý spája frekventovanú turistickú trasu s autobusovou zastávkou. Neznámy páchateľ na miesto vyvezieval väčšie množstvo mrkvy a kukurice, čo pre divé zvieratá predstavuje najjednoduchšiu cestu k vysokokalorickej potrave.
Zmena správania šeliem zvyšuje riziko útoku
Odborníci dlhodobo prízvukujú, že odstraňovanie umelých zdrojov potravy a iných lákadiel z okolia obcí, turistických či cyklistických trás je vôbec najúčinnejším preventívnym opatrením. Pokiaľ majú medvede k takejto potrave dlhodobý a bezproblémový prístup, dochádza u nich k nebezpečnej zmene prirodzených potravných návykov.
Šelmy postupne strácajú plachosť, menia svoje priestorové správanie a cielene vyhľadávajú miesta v blízkosti ľudských obydlí. Týmto spôsobom sa rapídne zvyšuje pravdepodobnosť nečakaného blízkeho stretu s človekom, ktorý môže vyústiť do fatálneho útoku.
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Poľovníci museli okamžite zasiahnuť
Iniciatíva po overení podnetu okamžite kontaktovala samosprávu obce Veľké Pole, ako aj miestne poľovnícke združenie. Poľovníci na upozornenie reagovali promptne a v krátkom čase zabezpečili kompletné odstránenie nelegálneho vnadiska z lesného porastu.
Podobných miest, ktoré nelegálne prikrmujú zver a lákajú šelmy do blízkosti obcí, sa však na území Slovenska nachádza omnoho viac. Aktivisti preto prevádzkujú špeciálny nahlasovací formulár, prostredníctvom ktorého môže verejnosť lokalizovať ďalšie rizikové miesta a prispieť tak k bezpečnejšiemu spolužitiu ľudí a voľne žijúcich živočíchov.