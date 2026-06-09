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STRAŠNÉ VIDEO Útok nožom v Belfaste: Vrah zo Sudánu získal v Británii povolenie na pobyt

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

BELFAST/LONDÝN - Muž vo veku okolo 40 rokov utrpel vážne poranenia očí, tváre a chrbta pri útoku nožom, ku ktorému došlo v pondelok večer v severoírskej metropole Belfast. Polícia následne zadržala tridsiatnika pravdepodobne sudánskeho pôvodu, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu. Informuje správa televízií Sky News a BBC.

Krátko po útoku sa na sociálnych sieťach začal šíriť videozáznam zachytávajúci útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci zasiahli a snažili sa útok zastaviť. Polícia dorazila na miesto o niekoľko minút a útočníka zadržala.

Severoírska polícia (PSNI) uviedla, že vyšetruje motív tohto činu, terorizmus však predbežne vylúčila. Podľa doterajších zistení sa podozrivý v zatiaľ nezistenom časovom období presunul najprv zo Sudánu do Paríža a odtiaľ odletel do Dublinu. Vo februári 2023 pricestoval autobusom z írskej metropoly do Belfastu, kde požiadal o azyl. Povolenie na pobyt v Británii dostal v septembri toho istého roku. V Belfaste býval neďaleko miesta útoku, ktorý sa stal pred bytovým komplexom na Kinnaird Avenue.

Britský premiér Keir Starmer označil útok za „strašný“ a „odporný“ a poďakoval sa občanom, ktorí zasiahli a zabránili ďalšiemu krviprelievaniu. Severoírski politici útok ostro odsúdili. Ministerka spravodlivosti Naomi Longová vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila video zachytávajúce tento čin.

Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé osoby a maloletých!

Rovnakú výzvu zverejnila polícia, podľa ktorej to môže spôsobiť ďalšiu traumu rodine obete a narušiť vyšetrovanie. Zároveň upozornila na vlnu dezinformácií, ktoré sa po incidente objavili na sociálnych sieťach – vrátane nepravdivých tvrdení o motíve, identite obete či údajnom pokuse útočníka odrezať obeti hlavu. Niektoré účty na sociálnych sieťach podľa stránky TheJournal.ie využívajú incident na podnecovanie napätia a šírenie protiimigračných nálad. Napätie v Británii sa zvýšilo po minulotýždňových násilnostiach v juhoanglickom Southamptone, ktoré vyvolal postup polície v prípade vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.

Viac o téme: NôžVraždaútok ÍrskoBelfast
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