Premiér Fico sa v Bratislave stretol so srbským ministrom obrany Gašićom

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico sa v piatok na Úrade vlády SR v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašićom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Informoval tlačový a komunikačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Spolupráca s krajinami západného Balkánu zohráva v našej zahraničnej politike dlhodobo významnú úlohu a Srbsko považujeme za dôležitého partnera v tomto regióne. Naše priateľstvo a spolupráca sú postavené na pevnom základe a na kultúrnych a historických väzbách,“ povedal predseda vlády. Tvrdí, že Belehrad má zároveň vďaka svojej geografickej polohe na západobalkánskej trase strategický význam pre stabilitu celej strednej Európy.
Otvorená komunikácia a silná regionálna spolupráca sú podľa Fica najlepšou cestou k stabilite regiónu západného Balkánu. Slovensko je podľa ÚV SR podporovateľom rozširovania Európskej únie na základe splnenia požadovaných kritérií. „Slovensko už dlhodobo patrí medzi popredné krajiny, ktoré zdôrazňujú, že Belehrad si zaslúži predvídateľné pokračovanie prístupového procesu,“ skonštatoval Fico.
Zdôraznil, že Slovensko má záujem o posilnenie spolupráce so Srbskom so zameraním hlavne na obranný priemysel. To môže byť podľa neho kľúčovou časťou vzájomných bilaterálnych vzťahov. ÚV SR pripomína, že Slovensko po takmer 15 rokoch obnovilo svoju prítomnosť v misii KFOR (Kosovo Force - Sily pre Kosovo). Prítomnosť v KFOR je podľa premiéra ďalším dôkazom toho, že Slovensko považuje krajiny západného Balkánu za prioritu zahraničnej politiky. V súčasnosti má ministerstvo obrany v rámci KFOR nasadených 48 vojakov s možnosťou postupne zvýšiť ich počet až na 150 vojakov, dodal úrad. Na stretnutí na úrade vlády sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).