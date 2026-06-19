Ebola sa šíri v Kongu napriek úsiliu lekárov: Počet obetí stále rastie

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poukázala v piatok na to, že epidémia infekčného ochorenia ebola sa v Konžskej demokratickej republike (KDR) šíri rýchlo, a to napriek zintenzívneným snahám o boj proti tomuto vírusu, ktorý si v KDR vyžiadal už viac ako 230 úmrtí. Informuje správa agentúry AFP.
„Epidémia je naďalej vážna,“ uviedla šéfka núdzových situácii WHO pre Afriku Marie-Roseline Belizairová, podľa ktorej sa epidémia šíri rýchlo. „Napriek tomu som videla reakciu, ktorá každým dňom silnie,“ konštatovala. Belizairová tvrdí, že epidémia sa vyvíja tak rýchlo, že reakcia len ťažko drží krok s tempom šírenia vírusu. Počet lôžok pre pacientov s ebolou vzrástol z nuly na viac než 500. Priblížila tiež, že zasahujúce tímy preverujú v súčasnosti takmer 400 hlásení a denne sú schopné vykonať viac ako 2000 testov.
Okrem toho sa zintenzívnilo sledovanie kontaktov známych prípadov eboly, pričom v súčasnosti sa podarilo osloviť 75 percent všetkých kontaktov. Podľa WHO je na zvládnutie epidémie potrebných vystopovať 95 percent kontaktov. Od začiatku vyhlásenia epidémie 15. mája, potvrdili v KDR 896 prípadov eboly vrátane 232 úmrtí. Z najnovších údajov WHO vyplýva, že za uplynulých 24 hodín zaznamenali 21 nových prípadov.
Ohniskom nákazy je konfliktom zmietaná provincia Ituri, kde zaznamenali 90 percent všetkých prípadov eboly v KDR. Epidémia sa rozšírila tiež do provincií Južné a Severné Kivu, ale z Konžskej demokratickej republiky aj do susednej Ugandy odkiaľ hlásili 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí. Desať nakazených osôb sa vyliečilo. Ugandské úrady však už 12 dní nezaznamenali žiaden nový prípad, pripomenula AFP. Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba.