Špionáž ako zo sci-fi: Korytnačky a ryby mali zbierať citlivé údaje pri čínskom pobreží!

PEKING - Zahraničné spravodajské služby využívajú korytnačky a ryby vybavené senzormi na zber citlivých údajov a mapovanie podmorských oblastí pri čínskom pobreží. V piatok to podľa agentúry AFP uviedlo čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti v príspevku na sociálnych sieťach s názvom V hlbinách mora sa chvejú prúdy. Podľa Pekingu zahraničné rozviedky používajú aj ďalšie nové špionážne zariadenia. Čínski rybári by preto mali zostať ostražití a hlásiť všetky podozrivé predmety, ktoré nájdu na mori.
V niektorých čínskych vodách boli podľa ministerstva objavené veľké morské živočíchy s pripevnenými senzormi. Tie mali zhromažďovať „citlivé údaje“, ako sú teplota a slanosť vody či informácie o hlbokomorských prúdoch. Získané údaje sa následne prostredníctvom satelitného spojenia odosielali do zahraničia.
Peking upozorňuje aj na podvodné klzáky a bóje
Zahraničné spravodajské služby podľa čínskeho ministerstva používajú aj podvodné klzáky poháňané solárnou energiou, bóje vybavené vysoko presnými senzormi či zariadenia pripevnené k trupom nákladných lodí.
Tieto technológie sú podľa ministerstva schopné v reálnom čase zaznamenávať „dynamiku prístavov“.
Údaje môžu slúžiť na hľadanie slabín obrany
Zhromaždené informácie možno podľa ministerstva využiť na vytváranie „podmorských máp“ s cieľom identifikovať slabé miesta obrany čínskeho pobrežia. Takáto činnosť podľa Pekingu predstavuje vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny.
Čína neuviedla konkrétny štát
Ministerstvo nemenovalo konkrétnu spravodajskú službu ani štát, ktorý má za údajnou námornou špionážnou činnosťou stáť.
Agentúra AFP však pripomenula, že Čína a západné krajiny sa už dlhodobo navzájom obviňujú z rôznych foriem špionáže.