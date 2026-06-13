Sobota13. jún 2026, meniny má Anton, zajtra Vasil

Špionáž ako zo sci-fi: Korytnačky a ryby mali zbierať citlivé údaje pri čínskom pobreží!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PEKING - Zahraničné spravodajské služby využívajú korytnačky a ryby vybavené senzormi na zber citlivých údajov a mapovanie podmorských oblastí pri čínskom pobreží. V piatok to podľa agentúry AFP uviedlo čínske ministerstvo štátnej bezpečnosti v príspevku na sociálnych sieťach s názvom V hlbinách mora sa chvejú prúdy. Podľa Pekingu zahraničné rozviedky používajú aj ďalšie nové špionážne zariadenia. Čínski rybári by preto mali zostať ostražití a hlásiť všetky podozrivé predmety, ktoré nájdu na mori.

V niektorých čínskych vodách boli podľa ministerstva objavené veľké morské živočíchy s pripevnenými senzormi. Tie mali zhromažďovať „citlivé údaje“, ako sú teplota a slanosť vody či informácie o hlbokomorských prúdoch. Získané údaje sa následne prostredníctvom satelitného spojenia odosielali do zahraničia.

Peking upozorňuje aj na podvodné klzáky a bóje

Zahraničné spravodajské služby podľa čínskeho ministerstva používajú aj podvodné klzáky poháňané solárnou energiou, bóje vybavené vysoko presnými senzormi či zariadenia pripevnené k trupom nákladných lodí.

Tieto technológie sú podľa ministerstva schopné v reálnom čase zaznamenávať „dynamiku prístavov“.

Údaje môžu slúžiť na hľadanie slabín obrany

Zhromaždené informácie možno podľa ministerstva využiť na vytváranie „podmorských máp“ s cieľom identifikovať slabé miesta obrany čínskeho pobrežia. Takáto činnosť podľa Pekingu predstavuje vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny.

Čína neuviedla konkrétny štát

Ministerstvo nemenovalo konkrétnu spravodajskú službu ani štát, ktorý má za údajnou námornou špionážnou činnosťou stáť.

Agentúra AFP však pripomenula, že Čína a západné krajiny sa už dlhodobo navzájom obviňujú z rôznych foriem špionáže.

Viac o téme: ŠpionážČínaRybyKorytnačky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
USA zasiahli proti špionáži: Zhabali domény napojené na čínske spravodajské operácie
Zahraničné
Telegram
Zakladateľ Telegramu varuje: Ruská cenzúra podľa Durova nahráva americkej špionáži
Zahraničné
Ilustračné foto
Zlom vo vzťahoch USA a Izraela? Washington varuje pred špionážou na najvyššej úrovni
Zahraničné
Ilustračné foto
Trest smrti v Iráne: Troch mužov popravili za brutálne činy na deťoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Babsy a jej rozmarnosti: Na tomto viem vybúchať celý rodinný rozpočet
Babsy a jej rozmarnosti: Na tomto viem vybúchať celý rodinný rozpočet
Prominenti
Festival Sútok na hrade Devín
Festival Sútok na hrade Devín
Správy
Hrmenie pod Zoborom v Nitre ponúka rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny
Hrmenie pod Zoborom v Nitre ponúka rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny
Správy

Domáce správy

Užite si posledné chladnejšie
Užite si posledné chladnejšie hodiny: Odštartuje šialená vlna horúčav, vieme, kedy padnú prvé tridsiatky
Domáce
Polícia priblížila bavorskej delegácii
Polícia predstavila ochranu východnej hranice SR bavorskej delegácii: Témou bola migrácia a bezpečnosť
Domáce
Divadlo s falošným komandom?
Divadlo s falošným komandom? Polícia reaguje na zadržanie MMA zápasníka v priamom prenose!
Domáce
AKTUÁLNE VÁŽNA HROMADNÁ NEHODA v meste: Vyslali viaceré sanitky, hlásia ranených! Prvé FOTO z miesta
AKTUÁLNE VÁŽNA HROMADNÁ NEHODA v meste: Vyslali viaceré sanitky, hlásia ranených! Prvé FOTO z miesta
Košice

Zahraničné

Špionáž ako zo sci-fi:
Špionáž ako zo sci-fi: Korytnačky a ryby mali zbierať citlivé údaje pri čínskom pobreží!
Zahraničné
Ilustračné foto
Hraničné kontroly budú pokračovať: Rakúsko ich predlžuje o tri mesiace aj pri Slovensku
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump sa zúčastní na zasadnutí so Zelenským: Bude rokovať aj o Iráne
Zahraničné
prezident USA Donald Trump
Šokujúce odhalenie: Posledná zdravotná prehliadka Trumpa! Neuveríte, koľko lekárov ho vyšetrovalo
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová, Bratislavské módne
Čerstvo rozvedená Belohorcová: Veľké sťahovanie z Tenerife?!
Domáci prominenti
Krištáľové krídlo 2026 -
Babsy a jej rozmarnosti: Na tomto viem vybúchať celý rodinný rozpočet
Domáci prominenti
Speváčka Duffy sa vracia
Speváčka Duffy sa vracia z temného pekla: Po 16 rokoch ticha a odhalení desivej pravdy znova na pódiu!
Zahraniční prominenti
Oslava 40. narodenín Tomáša
Promi oslava 40-ky Tomáša Stríža: Užialené hviezdy… Veľkolepý žúr sa razom zmenil na pohreb!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Gynekológovia varujú pred trendom,
Gynekológovia varujú pred trendom, ktorý môže narušiť zdravie intímnych partií: Ženy, pozor!
vysetrenie.sk
Šokujúce zistenie vedcov: Olivový
Šokujúce zistenie vedcov: Olivový olej môže súvisieť s rastom rakovinových nádorov
Zaujímavosti
Mrazivé svedectvá o UFO!
Mrazivé svedectvá o UFO! USA zverejnili ďalšie materiály: Ľudia opisovali červeno žiariace gule!
Zaujímavosti
Cez tmavé tunely za
Cez tmavé tunely za najlepším vínom: Parenzana je najkrajšou cyklotrasou Európy
dromedar.sk

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Miliónový škandál na Jadrane: Slováci prali v Chorvátsku peniaze cez kšefty s nehnuteľnosťami!
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Spoznáte 20 najväčších automobiliek sveta podľa loga? Niektoré vás zrejme prekvapia! (kvíz)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Dôležitý úsek R1 komplikuje viacero prekážok: Ráž hovorí o neuveriteľných veciach, prídu aj obmedzenia! (foto)
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?
Pozor na dovolenkovú pascu: Môžete prísť aj o stovky eur, na čo si dať pozor?

Šport

Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Odporný sexuálny škandál otriasa klubom: Známy český miliardár z toho okamžite ťaží
Premier League
Horúca aktualita z Niké ligy: Slovan oznámil meno nového trénera!
Horúca aktualita z Niké ligy: Slovan oznámil meno nového trénera!
Niké liga
MS VO FUTBALE 2026 Z týchto cien peňaženka zaplače: Za jedno pivo na mundiale vysolíte poriadnu pálku
MS VO FUTBALE 2026 Z týchto cien peňaženka zaplače: Za jedno pivo na mundiale vysolíte poriadnu pálku
MS vo futbale
Veľké plány slovenskej federácie: Na Slovensko môžu prísť hviezdy najväčšieho kalibru
Veľké plány slovenskej federácie: Na Slovensko môžu prísť hviezdy najväčšieho kalibru
Gymnastika

Auto-moto

BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
TEST: Volkswagen Golf Variant R - skvelé autá niečo stoja
Klasické testy
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava

Kariéra a motivácia

Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Zákerná otázka na pohovore, ktorá odhalí viac než váš životopis: Ako na ňu správne odpovedať?
Pracovný pohovor
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
Hra o tróny v kancelárii: 5 najväčších zlozvykov, ktorými na pracovných toaletách porušujeme etiketu
O práci s humorom
Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Skrytý teror v kancelárii: Ako rozpoznať pasívno-agresívneho kolegu skôr, než vás pripraví o psychické zdravie
Vzťahy na pracovisku
Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Syndróm nenahraditeľného maróda: Prečo nie ste hrdina, ak prechodíte chorobu za pracovným stolom?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Ako na šťavnaté mäsové guľky? Vyskúšajte tieto triky skúsených gazdiniek.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Lepší recept na kuracie mäso nepoznám. Vďaka syru a smotane nie je vôbec suché.
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Dokonale vláčne cesto: Koláč, ktorý nevyschne ani na tretí deň
Rady a tipy
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Jednoduchý obed do 30 minút: Krémové špagety s brokolicou
Cestoviny

Technológie

Parazit, ktorého sa ľudia boja, môže raz liečiť choroby. Vedci ho geneticky upravili na živú továreň na liečivá
Parazit, ktorého sa ľudia boja, môže raz liečiť choroby. Vedci ho geneticky upravili na živú továreň na liečivá
Veda a výskum
Vedci postavili zariadenie bez batérie, ktoré mení slnečné svetlo na palivo. Kľúčom je elektrolyzér, ktorý si výkon riadi sám
Vedci postavili zariadenie bez batérie, ktoré mení slnečné svetlo na palivo. Kľúčom je elektrolyzér, ktorý si výkon riadi sám
Vesmír
Francúzske tajné služby podozrievajú izraelskú spoločnosť BlackCore zo zasahovania do volieb v USA, Európe a Afrike
Francúzske tajné služby podozrievajú izraelskú spoločnosť BlackCore zo zasahovania do volieb v USA, Európe a Afrike
Správy
Záhadná „studená škvrna“ v Atlantiku môže ešte viac skomplikovať počasie v Európe. Vedci už tušia, čo ju živí
Záhadná „studená škvrna“ v Atlantiku môže ešte viac skomplikovať počasie v Európe. Vedci už tušia, čo ju živí
Veda a výskum

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Bývajú v prestížnej štvrti, ale okázalosť tu nenájdete. Rodina ukazuje, že keď tvoríte domov, nemusíte toho mať veľa
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Zanesený brúsny papier nevyhadzujte! Trik s hokejovým pukom vám ušetrí čas aj peniaze
Náradie
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

V manželovom mobile som objavila desiatky fotiek inej ženy: Myslela som si, že ma podvádza, pravda bola oveľa bolestivejšia
Partnerské vzťahy
V manželovom mobile som objavila desiatky fotiek inej ženy: Myslela som si, že ma podvádza, pravda bola oveľa bolestivejšia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Užite si posledné chladnejšie
Domáce
Užite si posledné chladnejšie hodiny: Odštartuje šialená vlna horúčav, vieme, kedy padnú prvé tridsiatky
Špionáž ako zo sci-fi:
Zahraničné
Špionáž ako zo sci-fi: Korytnačky a ryby mali zbierať citlivé údaje pri čínskom pobreží!
prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Posledná zdravotná prehliadka Trumpa! Neuveríte, koľko lekárov ho vyšetrovalo
Divadlo s falošným komandom?
Domáce
Divadlo s falošným komandom? Polícia reaguje na zadržanie MMA zápasníka v priamom prenose!

Ďalšie zo Zoznamu