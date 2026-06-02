Obrovská pocta pre Slovákov priamo vo Vatikáne: Pápež Lev XIV. ich osobne pozdravil pred celým svetom!

VATIKÁN – Pre partiu Slovákov sa uplynulý víkend stal nezabudnuteľným zážitkom na celý život. Počas tradičnej nedeľnej modlitby Anjel Pána na Námestí sv. Petra vo Vatikáne totiž zaznel aj názovnašej krajiny. Pápež Lev XIV. pred tisíckami veriacich z celého sveta osobne a menovite pozdravil slovenských pútnikov, ktorí do srdca Katolíckej cirkvi priniesli kus našej kultúry.
Hlavným dôvodom pápežovho záujmu bol Chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorý sa v týchto dňoch nachádza na duchovnej púti v talianskom Ríme. Slovenský zbor počas svojho pobytu v Ríme aktívne sprevádzal liturgické slávenia svojím spevom. V nedeľu sa naši speváci a veriaci vybrali priamo na zaplnené Námestie sv. Petra, kde sa stali súčasťou tradičných pápežských pozdravov.
Svätý otec Lev XIV. po modlitbe najskôr predniesol svoju pravidelnú a naliehavú výzvu k modlitbám za mier vo svete. Hneď nato však upriamil pozornosť na našincov a veriacim z Dunajskej Lužnej adresoval osobitný a srdečný pozdrav.
Slovenský spev rozozvučal Palazzo Pio
Púť slovenských veriacich však mala aj ďalšie silné momenty. Členovia chrámového zboru svojím spevom sprevádzali aj svätú omšu v samotnom srdci Vatikánskeho rozhlasu – v kaplnke Slovenského vysielania v historickom Palazzo Pio.
Táto kaplnka už po desaťročia slúži ako miesto modlitby pre pracovníkov médií Svätej stolice, no tentoraz sa do posledného miesta naplnila čistým slovenským liturgickým spevom. Bohoslužba mala navyše hlboký symbolický a historický podtón. Konala sa totiž pri príležitosti 95. výročia od začiatku samotného vysielania Vatikánskeho rozhlasu a zároveň 78. výročia fungovania samostatnej slovenskej redakcie.