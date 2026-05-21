Šokujúce odhalenie! Čína tajne vycvičila stovky ruských vojakov, mnohí bojovali na Ukrajine

PEKING - Čínska armáda v Číne tajne vycvičila niekoľko stoviek ruských vojakov, z ktorých niektorí boli nasadení na Ukrajine. Informoval o tom nemecký denník Die Welt, ktorý sa odvoláva na utajené dokumenty nemenovaných európskych spravodajských služieb. Agentúra AFP nemohla správu denníka nezávisle potvrdiť a Spolková spravodajská služba (BND) na jej žiadosť o komentár zatiaľ nereagovala. Správa prichádza niekoľko hodín po stretnutí ruského a čínskeho prezidenta v Pekingu.
Niekoľko stoviek ruských vojakov sa podľa denníka koncom minulého roka zúčastnilo na výcvikových programoch Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády (PLA) na šiestich rôznych vojenských základniach v Číne. Programy sa týkali používania bezpilotných systémov, elektronických protiopatrení proti dronom a moderných bojových simulácií. Účastníci mali rôzne hodnosti aj vek a niektorí z nich patrili k ruskej elitnej jednotke Rubikon, ktorá sa špecializuje na bezpilotné lietadlá. Po absolvovaní výcviku sa desiatky z nich začiatkom tohto roka zúčastnili na bojoch na Ukrajine, pričom niektorí zastávali veliteľské pozície.
Rusko podľa Die Welt vlani naopak tajne vycvičilo približne 600 čínskych vojakov, a to najmä v oblastiach obrnených jednotiek, delostrelectva, ženistov a protivzdušnej obrany. Moskva a Peking si zároveň vymenili informácie o zbraniach západnej výroby používaných na Ukrajine, najmä o raketomete HIMARS alebo protilietadlových systémoch Patriot dodávaných Spojenými štátmi, píše denník.
Hrozbu pre európsku bezpečnosť?
„Všetko, čo Rusku umožňuje pokračovať v tejto agresívnej vojne proti Ukrajine, predstavuje hrozbu pre európsku bezpečnosť a pre našu bezpečnosť v Nemecku. Rozhodujúca a rastúca čínska podpora ruskej invázie sa teda týka aj našej bezpečnosti,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí, ktorý však správu denníka nepotvrdil ani nevyvrátil.
„Informácie Die Welt zodpovedajú vývoju, ktorý sme mohli pozorovať v posledných rokoch. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 možno pozorovať čoraz užšiu spoluprácu medzi Moskvou a Pekingom, a to vo vojenskej aj ekonomickej oblasti,“ uviedol pre denník Handelsblatt predseda kontrolného výboru pre tajné služby v nemeckom Spolkovom sneme Marc Henrichmann.
Číny tvrdí, že krajina je v konflikte neutrálna
Ruský prezident Vladimir Putin na včerajšom stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom povedal, že vzťahy medzi ich krajinami dosiahli bezprecedentnú úroveň a ďalej sa rozvíjajú. So Sim podpísal dve desiatky dokumentov vrátane spoločného vyhlásenia o komplexnom strategickom partnerstve.
Zástupcovia Číny tvrdia, že krajina je v rusko-ukrajinskom konflikte neutrálna. Čína pritom predstavuje najväčšieho odberateľa ruských fosílnych palív vrátane ropy, čím podľa médií prispieva k financovaniu vojny na Ukrajine.