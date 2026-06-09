Kolaps pod Strečnom: Zrazili sa tri kamióny a osobné auto, cesta je neprejazdná

(Zdroj: Topky)
ŽILINA - Cesta I/18 pod hradom Strečno, v časti meander, je pre dopravnú nehodu v oboch smeroch neprejazdná. Od Žiliny v smere na Martin sa zrazili tri kamióny a jedno osobné auto. Informuje o tom polícia na portáli Ministerstva vnútra SR.
„Zasahujeme pri dopravnej nehode na ceste I/18 Strečno časť Meander. Cesta je neprejazdná. Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)