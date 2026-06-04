Hrozivá nehoda na Orave: Vodička s autom vyletela z cesty a zrútila sa dole strmým zrazom!

ORAVSKÁ POLHORA – Stačila krátka chvíľka nepozornosti a rutinná jazda sa zmenila na minúty čistého strachu. Na severe Slovenska došlo v stredu v poobedných hodinách k mimoriadne hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode. Vodička osobného auta zažila momenty, ktoré by nechcel na ceste zažiť nikto z nás – so svojím vozidlom vyletela mimo vozovku a zrútila sa dole strmým zrazom.
K incidentu došlo na ceste I/78 za obcou Oravská Polhora v okrese Námestovo. Mladá žena viedla osobné motorové vozidlo značky Renault a mala namierené smerom na hraničný prechod s Poľskou republikou. Pokojná jazda malebnou oravskou prírodou sa však v sekunde zvrtla.
Podľa oficiálnych informácií od Polície Slovenskej republiky sa vodička počas jazdy pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. Auto v rýchlosti zišlo z cesty a nasledoval nekontrolovateľný pád strmým svahom, pričom vozidlo podľa slov polície letelo niekoľko metrov smerom nadol.
Na miesto okamžite smerovali záchranné zložky. Muži zákona u vodičky hneď po nehode vykonali dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu. Výsledok bol negatívny, šoférka pred jazdou nepila. „Apelujeme na vodičov, aby jazdili disciplinovane, boli ohľaduplní, plne sa venovali vedeniu vozidla a dodržiavali dopravné predpisy. Zodpovedným správaním môžete prispieť k bezpečnosti na cestách,“ dodala polícia.