Veštkyňa šokovala: MS vo futbale môžu vyhrať outsideri! Už predtým sa jej splnilo významné proroctvo

LONDÝN - Favoriti sú podľa stávkových kancelárií jasní, no známa veštica vidí budúcnosť úplne inak. Tvrdí, že o titul môžu zabojovať aj tímy, ktoré medzi hlavných kandidátov vôbec nepatria.
Jasnovidka Angela Kuschelová, ktorá v minulosti zaujala médiá tvrdením o hroziacom konflikte na Blízkom východe, tentoraz obrátila pozornosť na futbalové majstrovstvá sveta. Podľa jej vízie by mohli favoritov zaskočiť dve reprezentácie, ktoré väčšina expertov medzi kandidátov na titul nezaraďuje.
Veštba pred šampionátom prekvapila futbalových fanúšikov
Majstrovstvá sveta vo futbale sú v plnom prúde a spolu s odbornými analýzami sa objavujú aj rôzne netradičné predpovede o tom, kto bude víťaz. Jednu z nich zverejnila jasnovidka a vyšetrovateľka paranormálnych javov Angela Kuschelová, ktorá sa podelila o svoj pohľad na turnaj v roku 2026.
Ako uvádza Daily Star, veštica tvrdí, že medzi možných čiernych koňov šampionátu patria reprezentácie Chorvátska a Paraguaja. Práve tieto dva tímy podľa nej môžu výrazne prekvapiť futbalový svet.
Varovanie pre favoritov
Angela Kuschelová naznačila, že do priebehu turnaja môžu výrazne zasiahnuť zdravotné problémy niektorých hráčov.
„Nepodceňujte Chorvátsko a Paraguaj. Vyzerá to tak, že zranenie alebo viacero zranení ovplyvní jeden z veľkých tímov, napríklad Brazíliu,“ uviedla.
Jej slová zároveň nevzbudili veľké nadšenie medzi anglickými fanúšikmi. Anglicko totiž patrí medzi krajiny, ktoré už desaťročia čakajú na druhý titul majstrov sveta. Jediný triumf zaznamenali Angličania ešte v roku 1966.
Stávkové kancelárie vidia situáciu inak
Kým veštica hovorí o možných prekvapeniach, bookmakeri favorizujú tradičné futbalové veľmoci.
Najväčšie šance na zisk titulu podľa kurzov dostáva Španielsko, za ktorým nasledujú Francúzsko, Anglicko, Brazília, Argentína, Portugalsko a Nemecko.
Paraguaj ani Chorvátsko sa medzi najväčšími favoritmi neobjavujú.
Chorváti však už v minulosti dokázali, že ich nemožno podceňovať. Na svetovom šampionáte v roku 2018 sa dostali až do finále, kde podľahli Francúzsku. Paraguaj sa naopak vracia medzi futbalovú elitu po dlhšej prestávke, keď sa na majstrovstvách sveta predstavil naposledy v roku 2010.
Súboj aj o korunu najlepšieho strelca
Stávkové kancelárie už prijímajú stávky aj na najlepšieho kanoniera turnaja.
Za hlavného kandidáta na Zlatú kopačku považujú francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého. Za ním nasledujú Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi a Lamine Yamal.
Ďalší mystik hovorí o farbách ohňa
Angela Kuschel nie je jedinou osobou, ktorá sa pokúsila predpovedať výsledok šampionátu.
Pozornosť vzbudili aj vyjadrenia brazílskeho mystika Athosa Salomého, ktorého médiá prezývajú „žijúci Nostradamus“. Ten naznačil, že úspech budú mať reprezentácie spojené s „ohnivými farbami“.
„Vidím tmavé, silné a dominantné farby. Farby ohňa. Je v nich energia tepla, trenia a intenzívnej sily. Tímy, ktoré prežijú tento turnaj, budú zahalené do farieb plameňov,“ uviedol.
Medzi fanúšikmi sa okamžite rozprúdili špekulácie. Viacerí poukazujú na to, že tomuto opisu by mohli zodpovedať napríklad Španielsko či Portugalsko.
Predpovede zostávajú len predpoveďami
Treba však zdôrazniť, že ide výlučne o osobné tvrdenia ľudí, ktorí sa venujú vešteniu a paranormálnym javom. Neexistujú žiadne dôkazy, že by mali schopnosť predvídať výsledky športových podujatí.
O tom, kto napokon zdvihne nad hlavu najcennejšiu futbalovú trofej, rozhodnú až zápasy na ihrisku, nie krištáľová guľa.