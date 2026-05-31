Hlava na hlave: Šialené VIDEO z Tatier, davy ľudí úplne zahltili obľúbené pleso... Ako na prvomájovom sprievode!

ZAKOPANÉ - Ak by niekto čakal v Tatrách pokoj, ticho a užíval si štebot vtákov, zostal by veľmi sklamaný - minimálne v turisticky obľúbených miestach počas víkendu. Poľské tatranské pleso Morské oko nezostalo svojej povesti nič dlžné a opäť tam smerovali davy návštevníkov.
Už na začiatku mesiaca zaplavili internet zábery preplnených trás k tatranskému plesu Morské oko. O nič lepšie to však nie je ani na konci mája. Toto turisticky mimoriadne obľúbené miesto totiž opäť praskalo vo švíkoch.
ŠOKUJÚCE zábery z Tatier: VIDEO Obrovské davy ľudí ako na festivale! Verejnosť zábery POBÚRILI
"Letná sezóna 2026 sa nezadržateľne blíži. A všetko nasvedčuje tomu, že na ňu už čaká asi polovica Poľska aj Slovenska. P. S.: Ak sa stratíte, jednoducho sa držte davu. Všetci idú rovnakým smerom," napísala stránka Tatry na sociálnej sieti v príspevku, v ktorom zverejnila záberu obrovského davu ľudí, ktorí sa v rovnakú chvíľu rozhodli navštíviť Morské oko.
"Kto rozumný ide na Morské oko cez víkend? Ten, kto tam ide, nepozerá na prírodu, ale na ľudí," zhodnotil jeden z Poliakov v reakcii. "Prestalo to byť potešenie, škoda," napísala ďalšia pod príspevkom. "Zažili sme to aj my, tieto davy ľudí. V pracovný deň sa to valilo ako sprievod na 1. mája, keď sme museli povinne pochodovať mestom," zareagovala turistka.
Na druhej strane sú tu realisti a berú situáciu takú, aká je. "Najznámejšie miesto, kam sa dá ľahko dostať, a ľudia by ho najradšej mali len pre seba, bez žartu. Každý normálny človek s minimálnym IQ vie, že na takýchto miestach sú v lete davy. Je to úplne normálne," napísala Poľka. "Možno by sme sa mali tešiť, že tisíce Poliakov majú chuť vôbec sa hýbať a nielen cestovať do zahraničia," myslí si zase Adam. Viacerí odporúčajú vyraziť skoro ráno, ak im davy ľudi vadia.
Najpopulárnejšia trasa na poľskej strane Tatier prešla v máji rozsiahlym asfaltovaním, pre ktoré bola od 25. do 29. mája úplne uzavretá. Hoci je už opäť otvorená, ďalšie obmedzenia prídu 8.–10. júna, keď sa bude pracovať na krajniciach. Trasa zostane priechodná pre peších, no návštevníci musia počítať s ruchom strojov, zdržaniami a striedavým režimom. V týchto dňoch opäť nebudú premávať e‑busy ani konské povozy.